El Real Zaragoza juvenil B vence por la mínima a un Teruel muy ordenado

Partido equilibrado entre el Real Zaragoza y el Teruel en el que el cuadro dirigido por Francisco Manuel Álvarez se encargó de llevar la iniciativa. Si bien es cierto que los blanquillos tuvieron la mayoría de las ocasiones para romper el empate inicial, se topó con un visitante bien posicionado y con la defensa muy ordenada. Hubo que esperar al minuto 73 para que Monserrate anotara el primer y único tanto del partido, llegándose al pitido final con el resultado de 1-0 que permite al Real Zaragoza seguir de cerca al Huesca, líder de la clasificación..

Real Zaragoza B: Abad, Montilva, Montesinos, Beamonte, Barrachina, Linares, Vadillo (Rufo, 68), Lobede (Pamies, 68), Liso (Fernández, 84), Monserrate y Serrano.

Teruel: Soriano, Sánchez, Ferrer (Jiménez, 70), Beltrán (Yuste, 73), Saiz (Llorens, 63), Hernández, García, Pérez, Herrero, López y Aranda.

Gol: 1-0, min 73: Monserrate.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Beamonte, Fernández; y Hernández.

EFB EJEA 1-7 BALSAS PICARRAL: Monólogo del Balsas en Ejea.

EFB Ejea: Fernández, Semper (Martínez, 46), Fenolle, Gracia, Kessas, Salcedo (Sanmartín, 83), Pérez, Izuel (Ciudad, 54), Mateo (Ruiz, 46), Soro y Pérez (Galosteo, 54).

Balsas Picarral: Blanco, Rica, Gracia (Hernández, 78), Lahuerta, Piqueras (Ceperuelo, 67), Oyarzabal (Gracia, 59), Rios, Urrea, Duato (Del Rincón, 78), Eito (Bernal, 59) y Mazas.

Goles: 0-1, min 15: Rios. 0-2, min 17: Duato. 0-3, min 35: Rica. 0-4, min 44: Piqueras. 0-5, min 54: Rios- 0-6, min 75: Rios. 1-6, min 89: Ciudad. 1-7, min 90: Bernal.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al local Salcedo.

Comentario: Muy buen partido del Balsas Picarral ante un Ejea que no tuvo suerte en ninguno de los aspectos del juego. Los errores de los locales condenaron sus oportunidades. Al término de la primera mitad, cuatro goles de diferencia para el cuadro de Picarral. En la segunda mitad, los visitantes hicieron mayor la goleada, mientras que el Ejea maquilló el resultado con el gol de Ciudad.

AMISTAD 1-1 HUESCA: El juego directo del Amistad y el Huesca se traduce en un reparto de puntos

Amistad: Abós, Liarte (Nalda, 53), Pascual (Soler, 84), Moreno, Cristian, José Luis, Orga (Martín, 29), Trasobares (Vives, 84), Valenzuela, Montañés (Fernández, 53) y Vicente.

Huesca: Beltrán, Raúl, Porroche, Calvo, Serrano (Lizaldez, 71), Juan, Taboada (Bellón, 69), Sampériz (López, 85), Ibáñez (Vinue, 85), Torguet y Luna (Gracia, 85).

Goles: 0-1, min 82: Ibáñez, de penalti. 1-1, min 88: García, de penalti.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Montañés, Trasobares, Valenzuela, Gracia, Nalda; Taboada y Lizaldez.

Comentario: El Amistad y el Huesca protagonizaron un partido igualado en el que ninguno de los dos equipos se quiso hacer con el dominio del balón. En una primera mitad en la que predominó la presión alta y eljuego directo, se produjeron pocas ocasiones claras de gol. La más cercana a convertirse en el primer tanto llegó por parte de los oscenses en un mano a mano en el que Taboada no supo definir bien ante Abós. Tras el paso por vestuarios el Huesca tiró líneas arriba, pero siguió sin tener oportunidades manifiestas de gol. Hubo que esperar a la recta final del encuentro para que el empate inicial se empezara a desequilibrar. Ibáñez, desde el punto de penalti, adelantó de forma momentánea a los visitantes, pero en el minuto 88, de la misma forma, García anotó el definitivo 1-1.

Más información El Hernán Cortés conquista tres trabajados puntos en el Stadium Venecia

OLIVER 3-2 ACTUR PABLO IGLESIAS: La insistencia del Oliver encuentra premio y remonta al Actur Pablo Iglesias

Oliver: Enrique, Borobia (Capape, 61), Sánchez, Peregrina, Gómez, Cortés (Abuy, 87), Calvo, Ruiz, Gavarre (Sene, 61), Arilla (Veeras, 77) y Echeverría (Abella, 45).

Actur Pablo Iglesias: Martínez, Domínguez, Martín (Mena, 45), Amores, Torres, Melendo, Agbor (Prados, 45), Herrero (Lisbona, 77), Alhajas (Catalán, 24), Fernández y Aguiar (Vicen, 87).

Goles: 0-1, min 38: Agbor. 1-1, min 49: Arilla. 1-2, min 60: Herrero, de penalti. 2-2, min 70: Sene. 3-2, min 87: Sene.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Abella, Arilla; Amores, Herrero, Aguiar y Torres.

Comentario: Partido de necesidad entre el Oliver y el Actur Pablo Iglesias que se acabaron llevando los locales con remontada incluida. El partido empezó igualado, aunque poco a poco se fue confirmando el dominio local, que antes del descanso encadenó numerosas ocasiones de gol que no encontraron premio. No obstante, fueron los del Actur quienes empezaron adelantándose en el marcador por mediación de Agbor. Ya en la segunda parte, el Oliver no tardó en empatar el partido gracias a Arilla, pero pasada la primera hora de juego Herrero volvió a poner por delante a los visitantes desde el punto de penalti. Los azulgranas no bajaron los brazos y consiguieron darle la vuelta al marcador gracias Sene, que firmó un doblete.

STADIUM CASABLANCA 3-3 EBRO B: El Stadium Casablanca le arrebata el triunfo al Ebro en la recta final

Stadium Casablanca: Martos, Beamonte, Perales (Mena, 76), Hernández, Aliaga, Glera (Teresa, 68), Mene, Izquierdo, Lozano, Liso y Sesma.

Ebro B: Vizcaino, Corellano, Belenguer, Fuentes (Deza, 47), Trias (Baeyans, 73), Gonzalo, Belenguer (Rodrigo, 63), Casañal (González, 73), Villanueva, De Diego y Pardo (Carp, 63).

Goles: 0-1, min 30: Trias. 1-1, min 49: Mene. 2-1, min 55: Sesma. 2-2, min 62: Casañal, de penalti. 2-3, min 68: De Diego. 3-3, min 86: Mene.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Mene, Glera; Casañal y Rodrigo. Expulsó a los locales Aliaga (71’) y Lozano (82').

Comentario: El Stadium Casablanca y el Ebro lucharon hasta el final por la victoria pero se acabaron repartiendo los puntos. Los de la Almozara se mostraron superiores a su rival tácticamente, mientras que el conjunto local apenas inquietó la portería defendida por Vizcaino. Pardo y De Diego tuvieron las primeras oportunidades para los visitantes y Trias, en el minuto 30, abrió la lata con un cabezazo. Tras el paso por vestuarios el Stadium Casablanca salió a por el gol del empate, consiguiéndolo e incluso remontando a través de jugadas a balón parado transformadas por Mene y Sesma. El Ebro no se rindió y volvió a darle la vuelta al partido gracias a Castañal y De Diego. Los de la Almozara pudieron haber dejado el partido sentenciado en un lanzamiento de penalti. No obstante, el disparo no se transformó en el 2-4 y el Stadium Casablanca se volcó en el ataque logrando empatar in extremis por mediación de Mene.

SAN GREGORIO 2-1 MONTECARLO B: Trabajada victoria del San Gregorio ante el Montecarlo

San Gregorio: Marcuello, Tenorio, Pérez, Abos, Casado (De León, 89), Melgar (Beltrán, 71), Gracia, Abadia (Sánchez, 80), Sabour (Liso, 89), Jied y Cánovas (Pellejero, 80).

Montecarlo B: Montañés, Calvo, Teller (Gracia, 46), Blanco (Agustín, 63), López, Sanz, Montes, Mateos, Abenia, Cerrato y González (García, 10) (Gajón, 80).

Goles: 1-0, min 28: Tenorio. 2-0, min 39: Jied. 2-1, min 89: Mateos.

Árbitro: Alfredo Ramo. Amonestó a Marcuello, Pellejero, Liso; Cerrato y Montañés.

Comentario: El San Gregorio se llevó los tres puntos ante el Montecarlo en un partido donde los locales fueron muy superiores. El San Gregorio dominó la primera mitad en su totalidad y en un disparo desde la frontal los locales abrieron el marcador. Al Montecarlo le costó entrar en el partido y los locales ampliaron la renta en un centro lateral. En la segunda mitad, los locales mantuvieron una presión elevada y pudieron ampliar la renta en numerosas ocasiones. Finalmente, Mateos recortó diferencias en un córner y los locales terminaron sufriendo en los últimos minutos.

EL OLIVAR 8-1 EFB CALATAYUD: El Olivar tira de efectividad para golear al Calatayud.

El Olivar: Solbes, Morell, Redondo, Camañes, Martínez, Sánchez, Larraz, Muñoz, Tosas, Rodríguez y Fraile.

EFB Calatayud: Arbarración, Et Tamimi, Urbano, España, García, Gracia, Miñana, Izqueirdo, Marín, Cortés y Capilla.

Goles: 1-0, min 9: Redondo. 2-0, min 12: Rodríguez. 3-0, min 35: Muñoz. 4-0, min 44: Rodríguez. 4-1, min 51: Cortés. 5-1, min 63: Camañes. 6-1, min 67: Redondo. 7-1, min 75: Camañes. 8-1, min 78: Muñoz.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Martínez, Rodríguez; Gracia, García y Márquez.

Comentario: Partido muy intenso, con un Olivar que movió muy bien el balón e hizo sufrir a los jugadores visitantes. Con los dos primeros goles, el Olivar aceleró sus oportunidades y fue poco a poco mejorando su efectividad. Con el partido sentenciado en el primer tiempo, los locales mantuvieron el ritmo en el segundo tiempo y no dieron ninguna oportunidad al Calatayud. Primera victoria en cinco partidos del Olivar, que les permite coger confianza de cara a las próximas jornadas.

ALCAÑIZ 4-1 FB FRAGA: Cómoda victoria del Alcañiz ante el Fraga

Alcañiz: Sanz, Mario (Aguilar, 45), Jalal, Urrios, Andreu, Bosque (Adán, 75), Codorniú (Blasco, 70), Dobato, Palma, Aguilar y Conesa (Baka, 57).

FB Fraga: Rivas (Pascual, 68), Coll, Pena, Gustá, Cazalilla, Casanova (Teixido, 45), Arroyo (Visa, 81), Rivera, Mesalles, Galindo (Blanes, 45) y Noé.

Goles: 1-0, min 2: Palma. 2-0, min 30: Aguilar. 3-0, min 40: Bosque. 3-1, min 84: Cazalilla. 4-1, min 89: Urrios.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Palma, Blasco; y Gustá.

Comentario: El Alcañiz se llevó los tres puntos en su partido ante el Fraga tras un choque intenso en el primer tiempo, con un cuadro local muy superior, que puso tres goles de distancia en los primeros cuarenta y cinco minutos de choque. En el segundo tiempo, los visitantes dieron un paso al frente y dificultaron más la labor de los alcañizanos. Cazalilla recortó diferencias aunque cuando ya no quedaba casi tiempo, Urrios cerró la goleada de los locales.

Más información El Huesca vence sobre la bocina a El Olivar con un solitario gol de Poblador

IPC LA ESCUELA 0-0 RACING CLUB ZARAGOZA: El buen juego del IPC La Escuela y el Racing Club Zaragoza no se traduce en goles

IPC La Escuela: Li, Bautista, Jovel, Cano, Acín, Porlan (Diouf, 80), Guevara, Escario, Iker, Becerra (Macalou, 85) y Guallar.

Racing Club Zaragoza: Lainez, Charneca, Martínez, Bretos, Hernández (Val, 81), Lasheras (Enseñat, 71), Gómez, Egea, Nicolás (Alcalde, 87), Nazar (Medrano, 46) y Jiménez.

Árbitro: Gimeno Otal.

Comentario: El IPC La Escuela y el Racing Club Zaragoza protagonizaron un muy buen partido en lo que al juego se refiere, aunque no fue suficiente para romper el empate a cero inicial. En la primera mitad las ocasiones corrieron a cargo de los celestes, quienes tuvieron las más claras. No obstante Li impidió que inauguraran el marcador. Ya en la segunda mitad, los oscenses dieron un paso adelante, aunque el Racing se mostró muy correcto en lo que a la defensa se refiere. Los dos equipos se dedicaron a acumular opòrtunidades claras de gol, pero se llegó al pitido final con el empate a cero intacto.

UTEBO 3-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD: El Utebo se reencuentra con la victoria con sufrimiento final

Utebo: Ortí, Latas, Mercadal, Dellal (Pardillos, 86), Carbonel (Rivera, 66), Escartín (Gañarul, 45), Millán, Andújar, Moreno (Salas, 45), Cabrera y Aparicio (Rizo, 55).

Santo Domingo Juventud: Cebolla, Doñate, Cerón, Boza, Cámara, Pinilla (Pintre, 53), Benito, Artigas (Dikiate, 82), Ngom (Cebollada, 61), Martínez y Benaiges (Toma, 61).

Goles: 0-1, min 12: Cámara, de penalti. 1-1, min 18: Cabrera. 2-1, min 37: Aparicio. 3-1, min 49: Dellal, de penalti. 3-2, min 62: Cámara.

Árbitro: Armando Ramo. Amonestó a Aparicio, Millán; Begaiges y Benito. Expulsó al local Mercadal (11’) y al visitante Doñate (49’).

Comentario: El Utebo y el Juventud disputaron un tenso partido que se mantuvo abierto en todo momento con la incógnita de quién se acabaría llevando los tres puntos. Aunque empezaron mejor los locales, un fallo en la salida con el balón de los anfitriones provocó que Mercadal cometiera penalti y fuera expulsado, adelantándose el conjunto naranja desde el punto de penalti gracias a Cámara. Pese a la inferioridad numérica, el Utebo tiró de orgullo y en dos saques de esquina Cabrera y Aparicio le dieron la vuelta al resultado. A los pocos minutos de haberse reiniciado el juego el Juventud se quedó también con 10 tras la expulsión de Doñate por cometer penalti, el cual significó que Dellal hiciera el 3-1 para los locales. Los visitantes se volcaron en el ataque y recortaron distancias después de que Cámara recibiera un centro raso. De ahí hasta el pitido final, el Utebo se limitó a defenderse esperando una buena salida a la contra para sentenciar el partido.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición