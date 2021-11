El Huesca vence sobre la bocina a El Olivar con un solitario gol de Poblador

Otra nueva muestra de firmeza del Montecarlo, para seguir instalado en todo lo alto, después de desembarazarse de manera clara del Amistad (3-0). El Racing Club Zaragoza no pasó del empate por tercera semana seguida, esta vez sin anotar en el campo del Actur Pablo Iglesias, que sostuvo con autoridad a los racinguistas. Mal sábado para los equipos a los que tocaba jugar a domicilio, ya que no estrenaron su faceta realizadora. El San Gregorio cedió en el tramo final en el terreno del Oliver, mientras que el Tarazona también se fue con los bolsillos vacíos del Stadium Venecia, que toma impulso y escapa un poco de los puestos de peligro. No desperdició el Santo Domingo Juventud la oportunidad que se le presentó para alzarse al segundo puesto, y lo hizo con una clara y contundente goleada a la Escuela de Calatayud.

No fallaron Real Zaragoza y Huesca, los dos primeros clasificados del grupo segundo, aunque de distinta manera. Los blanquillos de forma más holgada ante el Peñas Oscenses, y con un solitario tanto, los oscenses domaron a el Olivar. Buen bálsamo para recuperar sensaciones para el Balsas Picarral en la visita al colista El Salvador. Igualada sin goles y un punto que no vale para demasiado ni al Stadium Casablanca ni al Ebro. Las últimas plazas de la tabla parecen empezar a definirse, y ahí quedan claramente anclados el Fútbol Base Fraga con su derrota en Monzón y el mismo camino que ha tomado el San José, que no sumó nada positivo en Ejea.

Grupo 1

Partido de la jornada: MONTECARLO 3-0 AMISTAD

El Montecarlo venció de manera contundente al Amistad en un partido igualado que se decidió por pequeños detalles y que permite al conjunto rojillo seguir liderando la clasificación. El partido fue manejado por el conjunto local que tuvo más posesión que un Amistad muy bien posicionado sobre el césped. Darío, máximo goleador rojillo, inauguró el marcador con un buen gol y Darío amplió distancias antes del descanso dando a su equipo una clara ventaja previa al paso por vestuarios. Pocos minutos después del intermedio, Escuer puso el tercer y definitivo tanto en el marcador para asegurar una victoria que permite al Montecarlos seguir como líder en solitario de su grupo.

Curiosamente, tras el partido ante el Amistad, el Montecarlo no volverá a jugar un partido de competición oficial hasta el 2022. Las próximas dos jornadas les toca descansar, lo que unido a las festividades hace que su próximo partido de liga sea el 8 de enero. El Juventud podrá aprovecharse de esta circunstancia para igualar a puntos al conjunto rojillo en caso de conseguir dos victorias en las próximas jornadas.

Ficha técnica

Montecarlo: Eduard, Hugo (Cajal, 49), Navallas, Néstor (Raúl, 57), Nacho (Rufat, 52), Lucas, Darío (Escuer, 40), Diego, Cristian, Asier y Samuel (Casado, 57).

Amistad: Cezón, Adrián (Noah, 60), Christian (Córcoles, 49), Rubio, Pedro, Sergio (Iván, 60), Melo, Parra, Pablo (Pinilla, 36), Romanos (Montesinos, 49) y Bartibas.

Goles: 1-0, min. 13: Darío. 2-0, min. 34: Diego. 3-0, min. 44: Escuer.

Árbitro: Lasierra Caso. Amonestó a Samuel; Romanos y Bartibas.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-0 EFB CALATAYUD

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lucas, Martín, Betato (Peralta, 52), Marcos, Álvaro (Paul, 48), Villalba, Val, Josué, Mateo (Celma, 52) e Izan (Berbegal, 48).

EFB Calatayud: Pablo (Gabriel, 55), Guillermo, Júdez (Montañés, 48), Ibáñez, David, Rubén, Lucas, Wael, Latorre, Víctor (Gallego, 48) y Lázaro (Eric, 57).

Goles: 1-0, min. 32: Álvaro. 2-0, min. 43: Josué. 3-0, min. 48: Álvaro. 4-0, min. 59: Peralta. 5-0, min. 69: Paul.

Árbitro: Monterrubio Torres.

OLIVER 2-0 SAN GREGORIO

Oliver: Kiril, Dalmau (Vallano, 51), Garza (Coscojuela, 57), Saúl, Aarón (Seral, 61), David, Raúl (José Juan, 43), Álvaro, Moya, Germán (Andrei, 43) y Óscar.

San Gregorio: José Manuel, Lamana, Óscar, Rodrigo, Lucas (Darío, 56), Navarrete (Jiménez, 24), Martín (Crespo, 43), Almazán (Foz, 49), Orós (Roberto, 49), Alejandro (Peprah, 43) e Ibáñez.

Goles: 1-0, min. 60: Saúl. 2-0, min. 70: Andrei.

Árbitro: Doz Bernad.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Actur Pablo Iglesias: Noé, Marius, Caso, Gonzalvo, Alonso, Eduardo, Isac, Justin (Diego, 52), Óliver (Montagud, 59), Mahamadu e Ilyes (Casado, 59).

Racing Club Zaragoza: Daniel, Hugo (Navarro, 59), Del Río, Guillermo, Maza, Alonso, Rayan, Marín, Lorao (Maikel, 51), Íñigo (Samuel, 51) y Carlos (Violeta, 59).

Árbitro: Catalán García.

STADIUM VENECIA 2-0 TARAZONA

Stadium Venecia: Héctor, Samuel (Iván, 56), Alberto (Gallego, 52), Adrián, Puyuelo, Joel (San Rafael, 42), Ordax (Martín, 48), Iker Royo, Gimeno (Casanova, 52), Izan (Hugo Royo, 48) y Gamarra.

Tarazona: Víctor, Pablo (Mateo, 52), Marcos (Iranzo, 61), Nacho, Eduardo, Jesús, Aguado (Girón, 10) (Izan Gil, 61), Martín, Sola, Baigorri y Villamayor.

Goles: 1-0, min. 66: Gamarra. 2-0, min. 70: Iker Royo.

Árbitro: Fernandes Pereira. Amonestó a Joel, Gamarra, Iker Royo, Hugo Royo, San Rafael, Adrián; y a Eduardo.

Grupo 2

Partido de la jornada: HUESCA 1-0 EL OLIVAR

El Huesca superó por la mínima y sobre la bocina a El Olivar con un gol de Poblador en los compases finales del partido. El partido, marcado en su totalidad por el intenso viento en San Jorge, dificultó enormemente el juego en equipo de ambos conjuntos. Tras una primera parte con poco fútbol y pocas ocasiones, con el paso de los minutos ambos equipos fueron dando pasitos hacia adelante en busca de la victoria. Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en empate, apareció Poblador en el último minuto para acertar y poner el único tanto en el marcador, que supuso la victoria para el cuadro oscense.

Este gol, que vale tres puntos, permite al Huesca seguir defendiendo la segunda plaza de la tabla clasificatoria y mantener el pulso al Real Zaragoza, líder del grupo.

Ficha técnica

Huesca: Guillermo (Gálvez, 36), Biarge (Lucas, 65), Calvo (Hugo, 42), Unai, Jaric (Viñuales, 57), Bernués, Poblador, Álex (Val, 65), Losfablos, Ismail (Cabrera, 53) y Sergio (Osán, 36).

El Olivar: Roberto, Samuel (Mario, 56), Luis, Cabero, Duce (Serrano, 60), Román, Yus, Sergio (Otín, 60), Jairo (Mauro, 44), Nicolás (Pablo, 36) e Iván.

Goles: 1-0, min. 69: Poblador.

Árbitro: Ramos Larraz.

EL SALVADOR 0-3 BALSAS PICARRAL

El Salvador: Álvaro, Iranzo, Ignacio, Lazaga, Diego (Eduardo, 54), Cubero, Escanero, Artal (García, 57), Laborda, Pablo y Olías (Héctor, 54).

Balsas Picarral: Muñoz, Javier, Héctor (Aznar, 36), Bruno, Lorien (Jorge, 47), Jacobo (Noah, 47), Del Barrio (Abad, 54), Alejandro (Pedro, 41), Acher, Raúl y Guillermo (Meléndez, 41).

Goles: 0-1, min. 1: Del Barrio. 0-2, min. 25: Acher. 0-3, min. 62: Meléndez.

Árbitro: Sánchez Ortiz.

EFB EJEA 2-1 SAN JOSÉ

EFB Ejea: Marc, Lorenzo, Lamarca, Xabi, Salcedo (Gomes, 61), Villagrasa, Sesma, Iker (Villa, 50), Idoipe (Abadía, 50), Diego (Iván, 61) y Francho (Laplaza, 36).

San José: Ander, Marcos, Iván, Lorien (Rodrigo, 54), Alexey (Alcázar, 36) (Aitor, 48), Lucas, Casao, Barril (Cantín, 54), Conte (Nicolás, 54), Mario (Aarón, 54) y Álex.

Goles: 0-1, min. 29: Álex. 1-1, min. 30: Sesma. 2-1, min. 38: Sesma.

Árbitro: Sisamón Mateos. Amonestó a Villagrasa, Abadía y a Aarón.

MONZÓN FB 4-0 FB FRAGA

Monzón FB: Denis (Meny, 36), Miguel (Español, 54), Mateo, Luay, Hugo, Mauro, Wail (Romeo, 59), Aritz, Rafael, Azddine y Dennis (Anás, 54).

FB Fraga: Sergio (Coll, 36), Eric, Iker, Pablo, Nicolás, Marc (Morell, 62), Alejandro (Aribau, 42), Rosanes (Héctor, 54), Eric (Bermúdez, 62), Menéndez y Alberto (Iván, 54).

Goles: 1-0, min. 4: Rafael. 2-0, min. 34: Wail. 3-0, min. 55: Rafael. 4-0, min. 69: Azddine.

Árbitro: López Puy. Amonestó a los visitantes Alejandro y Marc.

REAL ZARAGOZA 4-0 PEÑAS OSCENSES

Real Zaragoza: Marcos, Abián, Mario (Carrillo, 50), Gomes, Thiago (Leo, 50), Diego, Noé (Cilla, 40), Luis, Domínguez (Bescós, 50), Daniel (Casas, 50) y Villabona.

Peñas Oscenses: Óscar, Lucas, Alejandro, Darío, Lanuza (Enzo, 38), Cortés (Musa, 38), Hugo (Freddy, 38), Ayran, Ayerbe (Martí, 50), Rodrigo y Casañola (Sanromán, 50).

Goles: 1-0, min. 11: Villabona. 2-0, min. 30: Domínguez, de penalti. 3-0, min. 54: Casas. 4-0, min. 68: Abián.

Árbitro: Cordón Díaz.

STADIUM CASABLANCA 0-0 EBRO

Stadium Casablanca: Enzo, Iñaqui, Rafael (Ramos, 52), Teo, Tejero (Palacio, 64), Iván (Hugo, 55), Pérez (Miguel, 64), Antón (De Francisco, 55), Nicolás (Segura, 52), Javier e Iker.

Ebro: Francisco, Tomás (Camilo, 59), Juan, Alejandro (David, 59), Iván, Portero, Ricardo (Sierra, 44), Islam (Daniel, 52), Lacoma (Prince, 44), Rodrigo y Báez (Granged, 59).

Árbitro: Martín García. Amonestó a Pérez, Antón, Javier; y a Portero.