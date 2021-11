El Caspe supera con claridad al Illueca

El Caspe cortó la buena dinámica en la que se encontraba el Illueca en un partido cuanto menos igualado. La primera parte empezó con los visitantes teniendo más control sobre el juego y teniendo acercamientos a través de jugadas a balón parado, aunque las ocasiones más claras llegaron por parte del Caspe. Los locales tuvieron tres oportunidades claras para adelantarse en el electrónico, pero el buen hacer de Cerdán lo impidió. Sin embargo, Pescador pescador acabó recibiendo un centro lateral que le sirvió para estrenar el marcador. Cinco minutos más tarde, Rotellar sorprendió al meta visitante con un disparo que se convirtió en el 2-0 antes del descanso. Una vez reanudado el juego el Illueca empezó encerrando a su rival en su propio campo, aunque el Caspe siguió atacando a través de transiciones rápidas. Los cambios mejoraron al conjunto local, que acabó anotando el 3-0 gracias a un disparo desde fuera del área de Ginés. El Illueca no le perdió la cara al partido y siguió en busca del gol a través de balones largos hacia sus delanteros. Finalmente consiguió anotar el gol de la honra en el minuto 81 por mediación de Cavero en un saque de esquina.

Caspe: Máñez, Villanueva, Garrido, Bernal, Ginés (Escuin, 80), Pescador (Tadili, 60), Pueyo, Usón (Burillo, 60), Horno (Abadía, 60), Navarro (Rekrouk, 85) y Rotellar.

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol, Cavero, Pérez Suso, Gimeno (Ormad, 67), Barriendos (García, 76), Rubi (Seijo, 67), Cota (López, 85), Rubio (Gracia, 76) y Morales.

Goles: 1-0, min. 29: Pescador. 2-0, min. 35: Rotellar. 3-0, min. 78: Ginés. 3-1, min. 81: Cavero.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Pescador y Ginés; Rubio.

ROBRES 0-2 SANTA ANASTASIA

Robres: Amigot, Espiérrez, Mulñoz, Tapia, Chárlez (Barrio, 62), Juan (Darío, 52), Marc, Gumiel (Cabrero, 62), Ara (Pumareta, 80), Carcasona y Marvin (Gonçalves, 52).

Santa Anastasia: Aguilar, Almuzara, Tenías, Les, Fenolle, Oliva (Biota, 85), Cortés, Garrido (Dapaah, 61), Asensio, Marcellán (Villar, 68) y Mainz (Néstor, 85).

Goles: 0-1, min. 10: Oliva. 0-2, min. 72: Mainz.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Charlez, Hurtado, Gonçalves, Carcasona; a Asensio.

Volvió a tropezar el Robres en la misma piedra. Balón largo al hueco que deja el carrilero para Oliva que, ante la media salida de Amigot, realizó una vaselina para firmar el primer gol del Santa Anastasia. A remar contra corriente, para intentar darle la vuelta a la tortilla ante un Santa Anastasia que se defendió muy bien atrás arropando a su portero Aguilar y buscando alguna genialidad de Mainz y Oliva para ampliar su ventaja. Los locales lo intentaron de muchas maneras, pero con poco fútbol trenzado. Los barullos y las oportunidades se sucedían en la puerta de los de las Cinco Villas, pero el balón no quería entrar. En el segundo periodo, y con el viento a favor, los amarillos volvieron a meter a su oponente en su terreno y al Santa Anastasia siguió con el mismo guión de partido. El Robres tiró de banquillo, sin modificar el dibujo, y volvió a disfrutar de opciones en el área, pero acusó una grave falta de pegada. La más clara llegó en una falta ejecutada por Rodrigo que escupió el larguero y el posterior remate que sacó un defensa visitante bajo palos. Resolvió el partido Mainz, tras una contra, una más, por el espacio del lateral bien llevada por el incorporado Dapaah, quien sirvió la pelota a la llegada del delantero sadabense, que no perdonó. El Robres peleó hasta el final con opciones de marcar en los barullos del área visitante, pero no encontró puerta y pagó caro los errores de planteamiento dejándose escapar otra vez los tres puntos y mostrando una clara falta de ideas , que se viene reflejando en la pérdida de cinco partidos consecutivos.

BINÉFAR 1-0 BELCHITE 97

Binéfar: Nelson, Brunet, Valencia, Cesc (Sales, 61), César, Chicho (Bayona, 61), Imaz, Rusi, Llabrés, Iker y Pujol.

Belchite 97: Montorio (Cañón, 46), Saúl, Vera (Serrate, 87), Rey, Casero (Diego, 74), Adrián, Martín, Tolo (Algás, 32)(Joaquín, 74), Marco, Marín y Parra.

Goles: 1-0, min. 13: Llabrés.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Chicho, Rusi; Marco, Casero y Diego (2), expulsado en el 90’.

Cuarta victoria consecutiva del Binéfar en Los Olmos. Desde el primer momento, se vio que el conjunto de David Giménez no estaba a gusto sobre el terreno de juego y en frente se encontró a un rival con las ideas muy claras: un equipo muy ordenado, con las líneas muy juntas y serio en defensa que, cuando tenía la oportunidad, salía combinando en busca de la velocidad de sus hombres de banda. En los primeros compases, el Belchite fue el que más se acercó al área rival, aunque sin culminar las jugadas ni poner en apuros a Nelson. Por contra, el Binéfar, en su primer acercamiento, dispuso de un córner botado por Cesc en el que el balón le cayó en el punto de penalti a Toni Llabrés, que empalmó la pelota para marcar. El cuadro local había hecho lo más difícil pero seguía sin encontrarse cómodo, sin desplegar el fútbol de otras tardes y abusando en exceso de los envíos en largo, con los que el conjunto zaragozano no sufría para desbaratar el peligro.

Hasta el descanso, el Binéfar tuvo otro remate de Llabrés en un córner y el Belchite, otro de Ariño también en balón parado que se fue desviado ligeramente. Por lo tanto, se llegó al descanso con ese 1-0. En la reanudación, el equipo celeste salió con la intención de lavar la imagen que ofreció en la primera mitad y encontrar un juego combinativo, pero no era el día por el viento y por la falta de ideas, sobre todo en campo contrario. Con el paso de los minutos, el Belchite fue haciéndose con el dominio de la pelota y empezó a llegar con más claridad, pero solo creó peligro con sendos disparos lejanos de Ariño y Diego Fernández, que se fueron ambos por encima del larguero. El equipo visitante también gozó de varias acciones a balón parado, pero Nelson se mostró muy seguro durante toda la mañana. En la recta final, el Belchite asumió riesgos en busca del empate y el Binéfar dispuso de dos oportunidades para sentenciar, primero por medio de Sales, ante quien Montorio sacó una buena mano, y después de César, en el añadido, en un mano a mano en el que su disparo se marchó desviado. El Binéfar se defendió con orden y solo pasó apuros por lo corto del resultado.

ÉPILA 0-1 BARBASTRO

Épila: Fabre, Campo (Crespo, 46), Mendinueta, Gil, Rupérez, Hamza, Monteiro, Cofrades (Losfablos, 46), Magallón (Valero, 53), Gómez y Álvarez (Costa, 71).

Barbastro: Gistau, Pérez (Ojeda, 80), Arnedillo, Blasco (Ramos, 67), Conte, Peralta, Baldrés (Tudela, 73), Castaño, Farre, Limbeck y Agustín.

Goles: 0-1, min. 14: Peralta.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Magallón, González; a Agustín, Conte, Gil, Castaño.

Victoria vital del Barbastro en el fortín de La Huerta. Comenzó el choque muy igualado, con ambos conjuntos buscando llevar peligro con sus armas. El Barbastro buscaba aprovechar las jugadas a balón parado y en una de ellas llegó el primer tanto del partido: Peralta ganó la partida a su par y cabeceó al fondo de las redes. El gol calmó los ánimos de los dos conjuntos, que vieron como los minutos pasaban sin encontrar demasiadas ocasiones de peligro. El cuadro visitante pudo ampliar la renta con un disparo lejano que obligó a Fabre a intervenir con una gran parada. Tras la reanudación, los locales buscaron el gol del empate con ímpetu, pero los de Richi Gil se defendieron con maestría y no permitieron que el Épila encontrase portería.

GINER TORRERO 0-0 CARIÑENA

Giner: David, Alejandro, Vicente, Raúl, De Castro, Elías, Bosqued (Alloza, 69), Posso, Claudiu (Marzo, 46), Sánchez y Floría

Cariñena: Miralles, Utrilla, Lorente, Monge, Molinero (Abreu, 71), Fonsi, Sidy (Sergio, 83), Modrego (Navarro, 83), Alberto, Iván Falo (Cirac, 72) y Cortés.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Floría, Bosqued, Posso; Abreu y Lorente.

El Giner y el Cariñena firmaron un empate sin goles en un partido marcado por el centrocampismo. Las fuerzas se mantuvieron igualadas durante los 90 minutos que duró el encuentro, sin poder disfrutar de ocasiones manifiestas de gol. El Juego directo que practicaron los dos conjuntos dio lugar a numerosos acercamientos que, sin embargo, no acabaron de intimidar ni a David ni a Miralles. Las pocas ganas de arriesgar de los dos conjuntos culminó en que con el pitido final el Giner y el Cariñena se repartieran un punto cada uno.

BORJA 0-3 ATLÉTICO MONZÓN

Borja: Joel, Escolar, Cirac, Oriol, Lahuerta (Soro, 72), Sanz (Izan, 84), Quesada (Tirso, 72), Pablo, Usón, Ramón (Clavero, 63) y Navarro.

At. Monzón: Salas, Ramón (Gerard, 75), Carrera, Joel, Marcio, Petro (Carrasco, 64), Lasús (Solanilla, 75), Bernárdez, Rausell, Rosas (Simo, 86) y Moha (Claver, 86).

Goles: 0-1, min. 47: Usón, en propia meta. 0-2, min. 55: Moha. 0-3, min. 84: Rosas.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Pujadas, Clavero; a Joel, Petro. Expulsó por roja directa al jugador local Cirac (60’).

Victoria de mérito de un Monzón que hurga en la herida del Borja. Comenzó igualado el choque, con ambos equipos tratando de llevar el peso del partido. Los borsaonenses buscaban generar peligro con combinaciones por el centro, pero la zaga rojiblanca se mostraba muy segura. Tras el paso por vestuarios el choque se volvió loco y el Monzón logró adelantarse a los dos minutos de juego tras un despeje de Usón que acabó colándose en la meta de Lairla. Nueve minutos después llegó el segundo de la tarde, obra de Moha, que aprovechó una contra de libro para superar a Joel en el mano a mano. Al Borja le crecían los enanos, pues Cirac se marchó expulsado tras un agarrón como último defensor. El Monzón aprovechó la superioridad y amplió distancias en las postrimerías del encuentro con un tanto de Berto.

DEPORTIVO ARAGÓN 3-1 UTEBO

RZD Aragón: Miguel Ángel, Sebastián, Vallejo, Luismi, Javi Hernández, Isaiah (López, 89), Vaquero, Vela (Sola, 66), Rastrojo (Marín, 66), Puche (Castillo, 83) y Rubio (Escuin, 89).

Utebo: Aarón, Capapé (Jaime, 76), Alvira, Pomareta, Machote, Marín, Adán Pérez (Panocha, 76), Lucio (García, 46), David (Samu, 81), Álex (Félez, 57) y Aldair.

Goles: 0-1, min. 40: Adán Pérez. 1-1, min. 60: Javi Hernández. 2-1, min. 71: Sola. 3-1, min.84: Vaquero.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Sebastián, Vallejo; Adán Pérez y Aldair.

Los primeros minutos los controló el conjunto zaragocista. Puche tuvo la ocasión más clara de la primera mitad en el 14’, con un remate desde la frontal del área que se estrelló en la base del poste derecho. Dos minutos más tarde, lo intentó Vela con un remate de cabeza que detuvo sin problemas el guardameta utebero.

A la media hora llegaron las ocasiones para el Utebo, con un zurdazo de Álex que casi sorprende a Miguel Ángel y un disparo en el 35 que despejó el portero zaragocista a córner. Finalmente, una jugada con varios remates acabó en gol: centro de David que remató flojo Aldair pero le llegó a Adán, que sacó la pierna lo justo para tocar el esférico y desviarlo hacia la escuadra zaragocista.

Al filo del descanso, en el 44’, el Deportivo Aragón dispuso de un penalti a favor para igualar el encuentro. Vaquero erró el disparo y Aarón detuvo el lanzamiento raso a su lado izquierdo. Los ánimos se caldearon en los últimos instantes de la primera mitad y el árbitro mostró amarilla a Vallejo por propinar un empujón a un rival.

La segunda parte comenzó con más intensidad por parte del Utebo, pero los zaragocistas estuvieron muy atentos en defensa y pronto tomaron las riendas del encuentro. En el 60’ llegó el empate a saque de córner: Vela puso el balón al área y el capitán zaragocista, Javi Hernández, lo remató de cabeza al fondo de la red.

Poco duraría la igualdad en el marcador, ya que los zaragocistas siguieron creando peligro con llegadas al área del Utebo. El segundo gol llegó diez minutos más tarde, en el 70, de nuevo en un saque de esquina que remató Sola para poner a los blanquillos uno arriba en el marcador.

El Utebo no se rindió pero un fallo de Aarón al salir del área sentenció el encuentro en el 85’: Vaquero, que venía con el balón en carrera en una contra rápida, regateó al portero y remató a puerta vacía para poner el tres a uno en el marcador.

En el 88’ un gran disparo de Marín obligó a Miguel Ángel a hacer una espectacular estirada para alcanzar un balón que se dirigía a la escuadra. No hubo tiempo para más y tras los tres minutos de tiempo añadido, el Deportivo Aragón selló una nueva victoria en casa tras haberle dado la vuelta al partido.

