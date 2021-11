El Ejea y el Ebro no encuentran la fórmula del gol

Ejea y Ebro no encuentran la fórmula del gol. Gran partido el disputado entre dos conjuntos con dinámicas muy diferentes. El balón echó a rodar con los locales buscando llevar el peso del encuentro, aunque los de la Almozara no permitían que el Ejea se hiciese con el monopolio del cuero. Avisó primero el Ebro con un disparo muy lejano de Eder, que buscó sorprender a un Dennis adelantado. El Ejea trataba de llegar por banda, aprovechando las incursiones de un De la Mata muy activo. En una de ellas, el propio De la Mata ganó la línea de fondo y sacó un centro medido que obligó a los zagueros visitantes a emplearse a fondo para evitar males mayores. El Ebro dio un paso adelante en los compases finales de la primera mitad y pudo adelantarse en dos ocasiones, pero primero Eder se encontró con Dennis y a los pocos minutos Altube no acertó en remate franco.

Tras el paso por vestuarios el choque siguió por los mismos derroteros, pues ambos equipos seguían buscando el tanto con insistencia pero ninguno conseguía encontrar portería. Miguel Díaz probó a Dennis con un disparo seco desde la frontal, pero el meta local no tuvo demasiados problemas para atajar el esférico. A partir de la hora de juego el partido se descontroló, pues tanto ejeanos como zaragozanos se volcaron al ataque en busca del primer tanto. Álex Sánchez casi logra un golazo tras un ajustado disparo que salió lamiendo la cepa del poste. Acto seguido, los visitantes tuvieron la más clara del encuentro: Oier llegó a línea de fondo, levantó la cabeza y se la puso perfecta a Altube, que golpeó al larguero. La ocasión obligó a los de las Cinco Villas a lanzarse sin red a por tres puntos vitales, encerrando al Ebro en su campo y gozando de claras ocasiones. Álex Sánchez tuvo la más clara para los de Ricardo López en el añadido, pero Loscos se mostró muy seguro y certificó el reparto de puntos.

Ejea: Dennis, De la Mata, Ginovés, Chechu (Almerge, 90), Lucho, Javi Álamo, Moustapha, Garcés, Mata (Jiménez, 66), Álex Sánchez y De Mesa

Ebro: Loscos, Sarriegi, Ballesteros, Jorge Adán, Ayoze, Nahuel (Abraham, 70), Meseguer, Nando, Miguel Díaz, Altube (Charlez, 75) y Eder Díez

Árbitro: Lou Ballano. Amonestó a los visitantes Sarriegi, Nahuel y Meseguer.

