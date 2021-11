El Tarazona remonta al Huesca B en un polémico choque

Gran remontada del Tarazona en un partido marcado por la polémica. Saltó mejor el cuadro turiasonense, con ganas de mandar en los primeros compases del choque. Los de David Navarro avisaron a los diez minutos con un remate de Ohemeng que se marchó al lateral de la red. Los oscenses trataron de igualar el dominio y comenzaron a amasar largas posesiones de balón, aunque sin asomarse a los dominios de Mena. Barba y Sandoval dieron un paso adelante en el cuadro visitante y comenzaron a generar mucho peligro por banda, pero sus centros no lograban encontrar rematador. Sin embargo, al filo del descanso consiguió abrir la lata el Huesca B: Aparicio remató a gol un pase de la muerte medido desde banda derecha. Pese al poco tiempo que restaba para el ecuador, el Tarazona aún tuvo tiempo de meter el miedo en el cuerpo a los oscenses con un tanto de Dieste que el colegiado anuló por fuera de juego.

Tras la reanudación, los hombres de Dani Aso salieron al césped como auténticos cohetes y lograron ampliar a la renta a los quince segundos de juego con un nuevo tanto de Aparicio, que no falló frente a Mena. El gol obligó a los rojillos a dar un paso al frente y a asumir más riesgos. El Tarazona comenzó a encerrar a su rival con la entrada de un Jay muy incisivo. Fue el propio Jay quien sirvió en bandeja en primer tanto a Dieste, que no falló en el remate. El gol cayó como un jarro de agua fría en los oscenses, que vieron como los turiasonenses igualaban la contienda gracias a un buen tanto de Jay, que definió con frialdad frente a Valera. Tras el empate el choque se tranquilizó y las ocasiones brillaban por su ausencia. Sin embargo, cuando el encuentro entraba en el último cuarto de hora llegó la jugada polémica: Ballardo encaró a su par, se marchó y cayó dentro del área. El árbitro no dudó y señaló el punto fatídico, además de expulsar a Molina. Dieste asumió la responsabilidad y anotó desde los once metros con un disparo al centro de la portería. Los hombres de Dani Aso buscaron la igualada hasta el último instante y pudieron lograrlo, pues el colegiado señaló el punto de penalti tras una posible mano. Sin embargo, tras consultarlo con el asistente, el árbitro decidió abortar su decisión ante las protestas de los visitantes. No hubo tiempo para más y el Tarazona se quedó con tres puntos de oro tras un partido frenético.

Tarazona: Mena, Campins, Mingotes, Santigosa (Fernández, 88), Dieste, Álex Rey (Jay, 54), Sito (Ballardo, 54), Jesús (Andi, 88), Cobo, Ohemeng (Piri, 88) y Chus Herrero

Huesca B: Valera, Barba, Pastor, Euse, Mora (Val, 78), Tomeo (Abizanda, 81), Manu Rico, Aparicio, Manu Molina, Sandoval (Ronald, 65) y Miguel

Goles: 0-1, min. 42: Aparicio; 0-2, min. 46: Aparicio; 1-2, min. 56: Dieste; 2-2, min. 58: Jay; 3-2, min. 75: Dieste.

Árbitro: Sánchez Moraga. Amonestó al local Jay y a los visitantes Aparicio, Abizanda y Barba. Expulsó al visitante Molina por roja directa (74’).

