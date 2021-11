El Brea y el Ibiza no encuentran el gol

Reparto de puntos entre el Brea y el Ibiza. Comenzó mejor el cuadro balear, que trataba de imponer su fútbol en la medular, aunque el conjunto aragonés no parecía estar demasiado incómodo. Los locales metieron una marcha más y comenzaron a llegar con cierto peligro a la meta defendida por Lázaro, que se mostró muy seguro en las primeras acometidas del Ibiza. El Brea, lejos de intimidarse, buscó revertir la situación y encontrar más posesión en el centro del campo. Sin embargo, las ocasiones de los visitantes no llegaban y el Ibiza seguía avisando con jugadas peligrosas. Pudo abrir la lata el Ibiza con una triple ocasión, pero primero Juan Delgado se encontró con un imperial Lázaro, que rechazó el remate del ariete, su rebote lo recogió Marcos García, pero su disparo se estrelló primero en la madera y luego en el cuerpo de Solbes. Los breanos trataron de devolver el golpe y pudieron lograrlo con un jugadón de Cuenca, que se plantó solo ante la portería, pero Marcos le ganó la partida y Veintemilla no encontró portería en el rechace.

Tras el paso por vestuarios, el choque se tranquilizó y ambos conjuntos pasaron a buscar acciones ofensivas mediante el control de la posesión. Bengoechea avisó a Lázaro con un potente disparo que se marchó lejos de la meta visitante. Con el paso de los minutos el partido se volvió frenético y el choque pasó a ser un correcalles en el que las contras eran lo que predominaba. Veintemilla, con un compromiso defensivo envidiable, abortó la más clara de los locales tras una recuperación salvadora. Los breanos lo intentaron hasta el último minuto y pudieron llevarse los tres puntos con un remate de Cano, pero el balón no cogió portería y el empate fue una realidad.

CD Ibiza: Contreras, Soler, Barnils, Villar, Javi Serra, Samu Pinto (Simeone, 82), Marcos García, Bengoechea (Ramón, 68), Delgado, Moreno y Espínola (Fajarnés, 79).

Brea: Lázaro, Toni Pérez, Solbes, Carlos Cano, Matías, Pepo (Diego Puig, 89), Oli (Roy, 77), Juan González, Veintemilla, Cuenca (Jona, 77) y Álvaro Cano

Árbitro: Abril Portillo. Amonestó a los visitantes Toni Pérez, Juan González, Oli y Jona.

