El Tarazona se estrella contra Lucas Díaz y no logra pasar del empate

Comenzó el choque con alta intensidad en el Municipal. Ceballos disparó alto para los cántabros desde la frontal en los primeros compases de juego. El cuadro turiasonense replicó a los pocos minutos con un buen disparo de Ballarín, que se topó con los guantes de un inspirado Lucas Díaz, que a la postre se convertiría en héroe para los suyos. Al filo del cuarto de hora, Vidorreta volvió a probar suerte con un disparo lejano, pero el balón no cogió portería por poco. Acto seguido, Santigosa aprovechó una falta botada por Leo Ramírez para enganchar una volea que se coló por el palo largo, poniendo en ventaja a los rojillos ante un Racing que no encontraba su sitio sobre el verde. Pasada la media hora, Ballarín aprovechaba una indecisión de Mantilla para robarle el esférico y batir a Lucas con un disparo cruzado.El Tarazona se encontraba cómodo sobre el terreno de juego y los cántabros apenas inquietaban la meta de Cacharrón. Sin embargo, cuando el partido parecía que se marchaba al ecuador, Cedric no perdonó un pase medido de Pablo Torre para recortar distancias.

Lucas Díaz dejó a los turiasonenses sin una merecida victoria

Daba inicio el segundo acto con un potente disparo de Ballarín que Lucas atajó. A renglón seguido, de nuevo Ballarín, de los más activos del cuadro rojillo, la ponía desde la izquierda para que la defensa despejara el peligro. Corría el minuto 55 cuando De la Mata se internó por la derecha y remató a gol, pero su disparo se volvió a encontrar con Lucas Díaz, que mantenía con vida a los suyos.. A continuación, Vidorreta sacó un latigazo desde la frontal obligando de nuevo a lucirse a Lucas para evitar el gol rojillo. Pese al dominio sería el Racing quien lograra anotar, cuando estaba a punto de cumplirse la hora de partido: Nana superó a Cacharrón con un disparo preciso desde dentro del área. La SD Tarazona logró reponerse del tanto encajado y estuvo cerca de marcar con un duro disparo de Leo Ramírez desde fuera del área que se estrelló en el larguero. A falta de cinco minutos para el final, Iñaki lanzó una falta directa pegada al poste y cuando todo el mundo cantaba el gol apareció Lucas con un tremendo vuelo sin motor para despejar a córner y salvar un punto para el cuadro cántabro.

Tarazona: Cacharrón; Campins (De la Mata, 23'), Pelón, Chus Herrero, Lucho; Santigosa, Vidorreta, Abreu (Casi, 62'), Leo Ramírez (Brando, 72'); Rodri Val (Iñaki, 72') y Ballarín.

Racing: Lucas Díaz; Ceballos (Gil, 53'), Mantilla, Gerson, Isma López (Capanni, 46'); Nana, Riki; Soko (Traver, 25'), Pablo Torre (Cejudo, 53'), Bustos; y Cedric (Jon Ander, 60').

Goles: 1-0, min. 18 Santigosa; 2-0 , min. 31: Ballarín,; 2-1, min. 43: Cedric; 2-2, min. 59: Nana.

Árbitro: Ávalos Martos, del comité catalán. Amonestó a Abreu y Chus Herrero por parte de los locales; y a Capanni, Bustos, Cejudo y Nana por parte de los visitantes.

