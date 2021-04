Los errores defensivos condenan al Ebro

El Club Deportivo Ebro cayó derrotado por 0-2 ante un Arenas Club de Getxo que supo sacar partido de los errores defensivos del conjunto zaragozano. Los arlequinados trataron de remar en los últimos minutos del partido, pero la falta de acierto en los metros finales impidió que se recortaran distancias.

El choque comenzó con bastante ritmo y con ambos conjuntos buscando las bandas como principal recurso ofensivo en un día marcado por la intensa lluvia acaecida sobre el Pedro Sancho. Los visitantes abrieron fuego con una peligrosa falta desde la frontal y una internada de Kepa que acabó despejando Uros Matic, que debutaba así en Liga. Joserra ponía la respuesta del Ebro por banda derecha, pero no encontró un rematador para su centro lateral. Acto seguido, un envío lateral al área del equipo vasco, a priori sin peligro, desembocó en el primer tanto del partido. Manel Royo no se entendió con Uros y su cesión de cabeza superó al meta serbio, subiendo así el 0-1 al luminoso. Este gol hizo despertar a los de La Almozara, que buscaron explotar la velocidad de Joserra y Sebas Moyano por bandas, aunque sin excesiva fortuna a la hora de encontrar rematador. El choque fue ganando en dureza con varias cartulinas amarillas para los dos equipos, mientras que las ocasiones seguían sin ser numerosas aunque de mayor peligro. Xíker y Nando pusieron a prueba a Carrio, mientras que Uros tuvo que intervenir al final de la primera parte para desviar un uno contra uno. Así se llegó al final de una primera parte intensa aunque poco productiva en ocasiones.

El paso por vestuarios cambió la dinámica del partido

La segunda parte comenzó con una dinámica diametralmente opuesta. Al minuto de la reanudación, Sebas Moyano condujo hasta el área para finalizar con un potente disparo que se estrelló en el palo. Pudo ser 1-1, pero lo que llegó fue el 0-2. Un error de Uros Matic al sacar le balón en corto dejó el tanto en bandeja a Altube, que no falló para hacer el segundo. Se ponían las cosas cuesta arriba para los de Manolo Sanlúcar, que seguían intentándolo, especialmente por la banda derecha, donde Joserra y el recién ingresado Palomares, sobre el que se reclamó un penalti, protagonizaban as acciones de peligro arlequinadas. A falta de 20 minutos para el final, las ocasiones comenzaban a sucederse. Primero Álvaro, que había entrado en sustitución de Jairo, ponía a prueba a Carrio con un disparo, mientras que acto seguido Uranga remataba en el segundo palo un buen centro que detenía Uros tirando de reflejos. De nuevo Álvaro probaba a suerte desde dentro del área, pero la más clara la iba a tener el Ebro en tras un córner que la defensa vasca sacaba sobre la línea. No paró de intentarlo hasta el final el cuadro local, que buscaba recortar distancias a la desesperada buscado los centímetros de su ariete, si bien el premio no llegó y se consumó una derrota que deja muy mermadas las opciones de ascenso del conjunto aragonés.

Ficha técnica

CD Ebro: Uros Matic, Juan Gutiérrez, Espín, Xíker (Palomares, 57’), Manel Royo, Carlos López, Nando Quesada, De Lerma (Carri, 57’), Sebas Moyano, Joserra y Jairo (Álvaro S., 57’).

Arenas Club: Carrio, Uranga, Murua (Jon Vega, 17’), Celihueta, Ibargoien, Jurgi (Luariz, 63’), Rafita, Leandro, Kepa, Álex Altube (Estrada, 63’) e Iván.

Goles: 0-1, min. 23: Manel Royo (propia puerta). 0-2, min. 50: Altube.

Árbitro: Fernández Vidal (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Carlos López, De Lerma y Manel Royo; y a los visitantes Ibargoyen, Uranga y Rafita.