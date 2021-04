El Huesca B remonta sobre la bocina

Partido igualado entre el Utebo y el Huesca en esta segunda jornada de la fase de ascenso en la que el mayor ritmo de los oscenses acabó siendo determinante. El Utebo empezó tapando la salida del balón de los azulgranas y con el viento a favor. Gracias al aire, a los diez minutos de haberse iniciado el juego, Osanz anotó un golazo desde el centro del campo, adelantando al conjunto local. Sin embargo, el gol del empate no se hizo de rogar, y llegó por mediación de Arjona. Antes de llegar al tiempo de descanso, los uteberos siguieron generando peligro a través de saques de esquina, pero sus ocasiones no acabaron de materializarse. En el minuto 35, Giménez sustituyó a Aznar por una lesión muscular.

Carlos Kevin certificó la remontada en el tiempo suplementario

Tras el paso por vestuarios el Utebo volvió a realizar un cambio por lesión, lo que trastocó por completo los planes del entrenador local. El Huesca, por su parte, se mantuvo controlando el juego y haciéndose con la posesión del balón mientras su rival se mantenía defendiendo. Cuando el partido ya empezaba a agonizar, Carlos Kevin aprovechó un error defensivo de la zaga local para anotar el gol de la victoria, marchándose los tres puntos en dirección a Huesca.

Ficha técnica:

Utebo: Aure, Capape (Marín, 51), Alvira, Félez, Manau (Cavero, 79), Lafita (Cardo, 79), Magallón, Aznar (Giménez, 35), Castelreanas, Baldrés y Osanz.

Huesca B: Rojas, Galán, Mora, Carlos Kevin (Arnedillo, 93), Arjona (Hernando, 89), Rodríguez (Abizanda, 65), Tomeo, Carrasco (Pujadas, 65), Barba, Morales y Delague (Álvarez, 77).

Goles: 1-0, min. 10: Osanz. 1-1, min. 12: Arjona. 1-2, min. 90: Carlos Kevin.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los visitantes Rodríguez y Pujadas.

BREA 2 - 1 TERUEL: El Brea se lleva un partido de infarto frente al Teruel.

Brea: Unai, Marco, Navarro (Subías, 84), Rotellar (Guillén, 84), Puig, Pérez (Dieste 69), Oliver, González, Parada, Rubio (Sola, 88) y Veintemilla.

Teruel: Taliby, Julen, Cabetas, Romero, Ibra (Torres, 63), Barrero, Hernández (Torcal, 45), Aparicio (Rami, 63), Carlos Javier (Lanzuela, 76), Kevin Lacruz y Roy (Belenchón, 76).

Goles: 1-0, min. 35: Parada; 1-1, min. 41: Roy; 2-1, min. 58: Rubio.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Rubio, González, Pérez, Rotellar, Oliver, Puig, Veintemilla, Unai, Parada y Marco; y a los visitantes Julen, Barrero y Cabetas.

Partido de poder a poder entre dos de los grandes conjuntos de la Tercera División. Saltó mejor al verde el cuadro local, buscando la calidad de sus hombres de arriba para generar peligro. Pudo adelantarse el Brea antes del primer cuarto de hora, pero el mano a mano de Rubio se marchó arriba. Los turolenses comenzaron a igualar el juego en la línea medular, aunque sin lograr llevar peligro a la meta de Unai. A la media hora de juego llegó el primer tanto del choque: Parada aprovechó un rechace de Taliby para poner en ventaja a los celestes. Sin embargo, los turolenses no se vinieron abajo y lograron igualar la contienda escasos minutos después: Alejandro Roy no perdonó tras un gran pase de Borja Domingo. El paso por vestuarios no cambió la dinámica, pues ambos conjunto luchaban con uñas y dientes por llevarse los tres puntos. El Brea volvió a ponerse por delante tras un penalti transformado por Raúl Rubio. Los hombres de Víctor Bravo se lanzaron al ataque en busca de la igualada y pudieron lograrla con un lanzamiento de penalti de Kevin Lacruz, pero Unai se hizo gigante y atajó el disparo. Aún quedaba el añadido y ¡vaya añadido! Los rojillos asediaron el área local y Torcal, en un remate con escorzo, pudo poner la igualada, pero el balón se marchó fuera por poco. El partido parecía finiquitado cuando Julen cayó en el área tras un posible agarrón de Veintemilla y el colegiado no dudo: penalti. Kevin Lacruz volvió a asumir la responsabilidad, tomó carrera y lanzó fuera. No hubo tiempo para más y el Brea sigue soñando.

CUARTE 0 - 0 BELCHITE: Cuarte y Belchite no encuentran el camino del gol

Cuarte: Buetas, Muzquiz, Esteban, Solbes, Roldán (Leciñena, 73), Valdés, Iñigo, Roberto, Andreu, De Sus y Moreno (Ibáñez, 83).

Belchite 97: Saúl, Pablo, Vera, Bolea, Casero, Alfonso, Rey, Nieto (Radwan, 38), Álvarez (Martínez, 81), Marco (Fernández, 76) y Rodrigo.

Árbitro: García Reyes. Amonestó al local Muzquiz y al visitante Borbón.

Reparto de puntos en un choque con la pólvora mojada. Saltó mejor al terreno de juego el Belchite, dominando en los primeros compases y pudiendo adelantarse con una clara ocasión de Vera, pero Buetas se impuso con una buena parada. La ocasión despertó al cuadro verderol, que dio un paso adelante y equilibró el choque, aunque sin conseguir llevar peligro a la meta de Saúl. El guion no cambió y el encuentro se marchó al ecuador con el empate a cero todavía campeando en el electrónico. El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido, pues ambos conjuntos lo intentaron en varias ocasiones, pero el gol no llegó. Fernández pudo abrir la lata para los visitantes, pero su disparo se marchó a centímetros del palo. Minutos más tarde fue el Cuarte quien tuvo la más clara, pero el pase de la muerte no encontró rematador. En los minutos finales ninguno de los dos equipos pudo romper la defensa rival y el empate a cero fue una realidad.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.