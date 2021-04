El Balsas se hace con el billete para la fase de ascenso a División de Honor Juvenil

El San Gregorio decanta el derbi gracias a un gran Jiménez. El balón echó a rodar con el cuadro rojillo mejor plantado sobre el terreno de juego. Los locales lo intentaban con largas posesiones, pero el cuadro del Picarral se mostraba muy seguro. Sin embargo, Jiménez iba a acabar con esa dinámica con una auténtica obra maestra: Recibió en el centro del campo, levantó la mirada y se sacó un disparo que se coló por toda la escuadra. El golazo del punta mejoró a los visitantes, que adelantaron líneas, consiguiendo el segundo tanto justo antes del descanso: Rica recogió un balón suelto en el área, golpeó y el balón acabó en el fondo de las redes tras tocar en un defensa.

El Balsas no bajó el listón e impidió que el San Gregorio amenazara a su triunfo

El paso por vestuarios mejoró a los locales, que adelantaron las líneas en busca de un tanto que les volviese a meter en el choque. Sin embargo, Jiménez iba a ampliar distancias tras aprovechar un balón largo. El San Gregorio no le perdió la cara al partido, anotando desde los once metros a falta de cinco minutos para el final. Lo intentó el cuadro de la Azucarera en los instantes finales, pero se topó con la madera y el marcador no se movió.

Ficha técnica:

San Gregorio: Zapata, Algas, Sucunza, Celso, Navarro (Sánchez, 67), Fernández, Anglés (Zazurca, 46), Álex, Alejandre (Celiméndiz, 46), Novillo (Hiroto, 46) y Estévez (Romanos, 62).

Balsas: Calles, Muñoz, Rica, Mayor,Aristz, Anas (Josue, 70), Fraile (Clemente, 66), Oyarzabal, Jiménez, Gracia (Dani, 66) y Mazas (Fran, 65).

Goles: 0-1, min. 15: Jiménez; 0-2, min. 40: Rica; 0-3, min. 70: Jiménez; 1-3, min. 84: Fernández.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Algas; y a los visitantes Jiménez y Clemente.

PEÑAS OSCENSES 2-3 HERNAN CORTÉS: El Hernán Cortés se hace con el triunfo en un final de infarto.

Peñas Oscenses: Fernández, Ciprés (Bozas, 67), Piedrafita (García, 76), Lores, Edgar (Bernabé, 57), Barreda (Escartín, 76), Bielsa, Canudas, Lorien, Ripalda y Juan.

Hernán Cortés: Martos, Royo, Casans (Morcillo, 77), Vicente, Moreno (Flores, 46), Omar, Conde (Cardiel, 46), Fernández, Fuertes (Dawlat, 77), Lacosta y Raúl (Delgado, 77).

Goles: 0-1, min. 23: Omar; 0-2, min. 55: Lacosta; 1-2, min. 63: Lores; 2-2, min. 73: Cano; 2-3, min. 86: Royo.

Árbitro: Monter Solans. Amonestó a los locales Piedrafita y Ripalda; y al visitante Royo.

Comentario: El Hernán Cortés se lleva los tres puntos en un final de infarto. La necesidad y el miedo al error fue la tónica dominante en los primeros compases del choque. El Hernán Cortés buscaba llevar el peso del partido y consiguió ponerse por delante en el ecuador del primer tiempo gracias a un buen tanto de Omar a balón parado. El conjunto local dio un paso adelante y pudo empatar la contienda justo antes del intermedio, pero no acertó a convertir la pena máxima. Tras la reanudación, los oscenses saltaron al tapete con ganas de dar la vuelta al marcador, generando numerosas ocasiones que no consiguieron materializar. Sin embargo, cuando mejor estaba el Peñas llegó el segundo tanto visitante, obra de Lacosta. El Peñas no bajó los brazos y se volcó en busca del tanto que le permitiese seguir soñando con sumar. Lores logró reducir distancias tras aprovechar un fallo en la zaga visitante. Los locales seguían dominando y consiguieron cambiar el signo del partido tras un gran gol de Cano, que definió con clase una buena jugada colectiva. Sin embargo, cuando el choque parecía visto para sentencia, el Hernán Cortés se iba a llevar el partido: Royo aprovechó una nueva jugada de estrategia para anotar el tercero y dar tres puntos de oro al cuadro zaragozano.

SAN JOSÉ 0-1 MARIANISTAS: Usieto se lleva los tres puntos de San José en el último suspiro.

San José: Ayensa, Pagán, Monteagudo, Cazaña (Aranda, 71), Caicedo (Seta, 82), Cantalejo (Rakib, 61), Mendoza (Bazán, 82), Kessas (Cuen, 71), Jied, Pérez y Pintilei.

Marianistas: Andrés, Martí, Fernández, Acedo, Urdiaín (Gutiérrez, 89), Usieto, Tenas (Mesa, 57), Solanas, Tajada (Aísa, 61), Labarta (Pérez, 57) y Betes.

Gol: 0-1, min. 89: Usieto.

Árbitro: Gherchiceanu. Amonestó al local Kessas. El visitante Pérez fue expulsado por tarjeta roja directa en el 74'.

Comentario: Partido marcado por las imprecisiones de ambos equipos, que intentaron hacerse con los tres puntos cada uno con sus armas. El San José salió algo más motivado en la primera parte y tuvo un par de ocasiones a través de Caicedo y Jied. El Marianistas también tuvo un par de acercamientos al final del primer periodo, pero fueron paradas por Ayensa. Ya en la segunda mitad, los visitantes intentaron empujar más con el aire a favor,consiguiendo varias opciones de disparo repelidas por el meta local. El San José respondió en un saque de esquina que se marchó rozando la portería. En la última jugada del partido, el Marianistas dispuso de una diagonal que acabó con el balón entrando medio llorando al fondo de la red tras una parada de Ayensa.

UTEBO 1-0 ACTUR PABLO IGLESIAS: Sanz decanta la balanza a favor del Utebo en la recta final.

Utebo: Ortí, Pardillos (Murati, 66), Martos, Rizo, Martín (Solanas, 79), Sanz, Lambán (Dellal, 36), Salas, Mocanu, El Mansouri y Rodríguez (Gañarul, 66).

Actur Pablo Iglesias: Martínez, Beamonte, Pérez (Alhajas, 54), Sánchez (Embid, 80), Catalán (San Juan, 76), Herrero, Larraga (Román, 54), Opoku (Boudaoud, 54), Marcelo, Álvarez y Villarroya.

Gol: 1-0, min. 81: Sanz.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Martos, Martín y Pardillos; Pérez, Álvarez y Beamonte.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias no consiguió llevarse los tres puntos del feudo del Utebo. El choque empezó con los dos conjuntos bien plantados sobre el terreno de juego. Las ocasiones no se hicieron de rogar por parte de los dos equipos, llegando a tener el equipo visitante un mano a mano frustrado por Ortí. El Utebo acabó la primera mitad sufriendo. Tras el paso por vestuarios, el conjunto legal salió mejor que su rival. En los últimos compases del encuentro, Gañarul dejó solo a Sanz, que cruzó el balón para batir al portero visitante e inaugurar el marcador. El Actur Pablo Iglesias tuvo una última ocasión para salvar un punto en un centro lateral cuyo remate se marchó rozando el larguero.

REAL ZARAGOZA 1-2 MONTECARLO: El Montecarlo firma un gran partido en casa de su seguidor más próximo.

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Joel, Izquierdo, Tapias (Royo, 46), Fadel, Sergio (Serrano, 76), Lahoz, Gracia, Julia (Lobede, 76) y Pau (Montesinos, 68).

Montecarlo: Miralles, Javier, Lóbez, Ángel, Jaime (Gallego, 80), Sergio, Aznar, Val, Mauro, Sanz (Gotor, 58) y Gracia.

Goles: 0-1, min. 55: Ángel. 0-2, min. 72: Gracia. 1-2, min. 86: Royo.

Árbitro: Jorro Ramón.

Comentario: El Montecarlo mantiene firmemente su candidatura al ascenso a División de Honor Juvenil tras hacerse con el triunfo en un campo difícil como la Ciudad Deportiva. El partido empezó con un ritmo alto, con los rojillos cediéndole la posesión a su rival. El Real Zaragoza fue el primero en avisar con un disparo de Julia que no encontró puerta. El Montecarlo respondió con otro tiro de Aznar, que se quedó también sin premio. Conforme pasaban los minutos, el ritmo fue decayendo, aunque antes del descanso Ángel tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador, pero su cabezazo se marchó rozando el larguero. El guion tras el descanso fue el mismo, con el Real Zaragoza acaparando la posesión del balón, aunque Ángel aprovechó un mal despeje de la zaga local para adelantar al Montecarlo. Más adelante, Gracia dobló la ventaja rojilla en una salida a la contra. Royo, que salió en la segunda mitad, lideró la ofensiva blanquilla, generando peligro a través de disparos lejanos. Uno de ellos, desde fuera del área, se coló por la escuadra de la portería de Miralles. El Real Zaragoza tuvo más oportunidades para empatar el encuentro, pero se llegó al final del partido con el triunfo del Montecarlo.

