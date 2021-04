El Real Zaragoza vence por la mínima al Europa para seguir en la lucha

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 1-0 EUROPA.

Arrancó el partido con una gran intensidad por parte de ambos conjuntos, los visitantes fueron los primeros en avisar estrellando un balón en el palo. La respuesta de los blanquillos no se hizo esperar, Conte ponía un balón en la escuadra para que el portero se empleara a fondo y evitara el primer tanto del partido. Los de Garcés no cesaron y asediaban constantemente el área del Europa, a la media hora de encuentro los zaragocistas ya llevaban siete ocasiones de gol. La banda izquierda era una mina para los locales y la asociación de Mata con Marvin un auténtico quebradero de cabeza para los visitantes. Pese a tener el control del balón y la posesión, el encuentro se marchó al descanso con tablas en el marcador.

En el segundo tiempo los de Garcés salieron como un vendaval y en el primer minuto lograron hilvanar una jugada que terminó con gol de Cortés. El extremo zaragocista aprovechó el rechace del portero tras el disparo de Marvin y logró batirlo por abajo con pierna izquierda para abrir el marcador. Lejos de defender la ventaja en el marcador, el Real Zaragoza buscó aumentar la renta y a los pocos minutos del gol, Marvin tuvo la oportunidad de poner el segundo pero Ruiz detuvo el disparo. El equipo visitante trató de igualar en los últimos minutos colgando balones al área pero la zaga zaragocista se mostró férrea y sin fisuras hasta el último minuto para certificar la victoria.

Real Zaragoza: Calavia, Jay, Mata, Ruby, Vaquero, Betes, Cortés (Luna, 86), Vallejo, Cuenca (Nieto, 81), Conte y Marvin (Chema, 67).

Europa: Aleix, Manel (Nieto, 56), Raúl, Pereira, Ibar, Llabrés (Pueyo, 66), Biel (Ferri, 78), Marçal, Uri (Alexis, 78), Eric y Elhadji (Arnau, 56).

Goles: 1-0, min. 46: Cortés.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Cuenca, Vaquero; Manel y Eric.

EBRO 1-4 FC BARCELONA: El Barcelona condena los fallos del Ebro.

Ebro: Rubén, Abenia, Aarón, Lorente, Danda, Barrios, Hugo, Albert, Peke, Camilo y Nivela.

FC Barcelona: Ramón, Alegre, Almeida, Joan, Valle, Rico, Ilias, Txus, Diego, Jardí y Ángel.

Goles: 0-1, min. 8: Alegre. 0-2, min. 33: Diego. 0-3, min. 68: Diego. 0-4, min. 75: Zacarías. 1-4, min. 79: Peke.

Comentario: El partido comenzó con el Barcelona, que se está jugando el liderato del grupo, manejando la posesión pero con un Ebro que le plantó cara al conjunto culé e intentó también construir desde atrás. Alegre puso por delante al cuadro catalán tras una pérdida cerca del área y Diego amplió distancias tras otro fallo en la construcción del juego. Tras el segundo tanto del Barcelona, el Ebro disputó los mejores minutos con balón de la temporada y se acercaron a la portería defendida por Ramón pero no crearon ocasiones claras para reducir distancias y se llegó al descanso con el resultado de 0-2. Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido no cambió y continuó el dominio visitante hasta que Diego aprovechó un nuevo fallo del conjunto arlequinado para poner el tercero. Con el partido visto para sentencia, llegó el cuarto por parte del equipo catalán, obra de Zacarías. Peke maquilló el resultado en los minutos finales para establecer el resultado final en un partido en el que el Barcelona venció con claridad pero no arrasó, y el Ebro compitió de tú a tú ante un gran rival.