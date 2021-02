El Ebro y el Osasuna Promesas empatan a todo y no encuentran el camino al gol

El Club Deportivo Ebro sumó un punto ante Osasuna Promesas que deja sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo logró mantener la puerta a cero por tercer partido consecutivo así como su imbatibilidad en el Pedro Sancho, si bien una victoria habría consolidado a los de La Almozara en los tres primeros puestos.

La primera parte destacó por su igualdad y las alternancias en la posesión de dos equipos que apostaron desde el inicio por el juego por bandas. Blas Alonso y Sebas Moyano fueron los encargados de llevar el balón al área visitante, mientras que Diego Moreno y Asier Córdoba hacían lo propio sobre la meta de Loscos, que solo tuvo que entrar en acción en un par de ocasiones en los primeros 45 minutos, gracias en parte al buen hacer de una zaga en la que Xíker entró en lugar del sancionado Espín. Estos ataques laterales apenas surtieron efecto más allá de un par de balones colgados que acabaron saque de esquina, donde Carri buscó sin éxito conectar con los rematadores. Osasuna tampoco renunciaba al ataque, aunque como su rival apenas lograba encontrar ventajas en fase ofensiva hasta que Oroz lo intentó con un disparo raso desde la frontal que el meta de Utebo sacó con una buena mano abajo. Fue la única ocasión de relativo peligro ocurrida en una primera parte de escaso ritmo y llegadas.

La segunda parte siguió el mismo guión hasta que el partido se rompió en los últimos minutos

La segunda parte no varió su guion hasta los minutos finales. Las interrupciones en el juego fuero una constante y los equipos seguían buscando los centros como método para intentar lograr adelantarse en el marcador. Sin embargo, las defensas seguían imponiéndose sobre los atacantes rivales, algo aislados de sus respectivos centrocampistas. Osasuna dio un primer aviso con un gol tras un saque de falta que fue anulado por posición antirreglamentaria, un susto que permitió al Ebro reaccionar y comenzar a proponer más con el balón. Los cambios introducidos por Manolo Sanlúcar en segunda mitad surtieron efecto y el partido comenzó a ganar en ritmo y aproximaciones a las áreas, algo que los espectadores a buen seguro agradecieron. Higón, Joserra y Antonio Sanlúcar comenzaron a comandar el ataque zaragozano y, aunque al principio sin mucha suerte, cambiaron los registros ofensivos del equipo. Poco a poco el partido se fue rompiendo, llegando a unos diez minutos finales en los que se sucedieron las ocasiones por los dos bandos. Los navarros tuvieron muy cerca el 0-1, pero Jonathan González no envió su remate por la derecha de la portería de Loscos cuando tenía todo a su favor. Higón probó suerte con un zapatazo desde 20 metros que Iván Martínez despejó con una estética palomita, mientras que Sanlúcar no acertó a encontrar portería tras una buena jugada individual de Joserra por banda derecha.

Sin embargo, las ocasiones más claras llegaron solo minutos después. Xíker estrelló en la cruceta un remate de cabeza a la salida de un córner y, solo un minuto después, una contra conducida por Higón y Nando fue finalizada por este último con un disparo raso a escasos metros de la portería que se perdió por la derecha de la meta navarra. De esta forma tan frenética finalizó un choque que permite al Ebro continuar con su buena racha como local y mantenerse en los puestos nobles de la clasificación.

Ficha técnica

CD Ebro: Loscos, Palomares, Xíker, Juan Gutiérrez, Uche (Higón, 61), Israel, Parejo, Carri (Nando Quesada, 88), Blas, Sebas Moyano (Joserra, 61) y Jairo (Sanlúcar, 67).

CA Osasuna Promesas: Iván Martínez, Lizarraga, Herrando, Ibáñez, González, Hualde (Cárdenas, 73), Santafé, Diego Moreno, Asier Córdoba (Benito 73), Oroz y Gorka Jiménez.

Árbitro: Martínez García. Amonestó a Juan Gutiérrez, Jairo Morillas, Israel, Palomares, Sebas Moyano y Carri; Hualde y Diego Moreno.