El Mutilvera vence con claridad al Ejea y termina con su buena racha de resultados

Los primeros minutos del encuentro marcaron el desarrollo del mismo. La Unión Deportiva Mutilvera salió muy enchufada y a los ejeanos les costó entrar en el partido. Los locales mostraron un gran acierto de cara a gol y en tan solo tres minutos se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Barace. Apenas cinco minutos después, los navarros sacaron muy rápido una falta en el centro del campo hacia López, que bajó el cuero dentro del área y batió a Miguel. La SD Ejea se vio con el partido cuesta arriba desde muy temprano y con la necesidad de remar a contra corriente y buscar un gol rápido que les metiese en el partido. Pese al resultado adverso, los de las Cinco Villas no bajaron los brazos ni le perdieron la cara al partido. En el 10’, Carlos Vicente botó un saque de esquina que remató con la testa Rubén Garcés, pero el esférico se perdió por alto. Más tarde fue Javi Álamo quien lo intentó, pero su disparo finalizó en las manos de Valencia. Antes de que finalizasen los primeros 45 minutos, el conjunto dirigido por Javi Moreno siguió buscando recortar distancias en el marcador. Carlos Vicente ejecutó un disparo peligroso que se estrelló en la defensa navarra. A continuación, Brian recibió el esférico en el pico del área, se dio media vuelta y probó fortuna, pero su remate salió alto por poco.

El Ejea no dejó de intentarlo pese al resultado adverso, pero sus ataques llevaron poco peligro



Tras el paso por vestuarios, Carlos Vicente de nuevo buscó el gol, pero su disparo murió en las manos de Valencia. La UD Mutilvera intentó sentenciar el choque, saliendo muy rápido a la contra, mientras que los aragoneses no dejaron de intentar acortar distancias en el marcador, pero una buena defensa navarra y tantos minutos en pocos días terminaron pesando en sus piernas. El cuadro local gozó de ocasiones para sentenciar el choque, y fue en el 60' cuando marcaron el tercero. El colegiado señaló penalti a favor de la UD Mutilvera por una mano rigurosa de Chechu Dorado y Eder no falló desde los once metros. Pese al resultado, el partido siguió con la misma tónica. Lolo Guerrero rozó el gol en el 66’, pero su remate a la salida de un córner se perdió por la línea de cal. En el 72’, Sebas derribó a Javi Álamo dentro del área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima y mostrar la cartulina roja al defensor navarro. Carlos Vicente no falló desde el punto de penalti y anotó su primer gol con la camiseta blanquiazul. Pese a estar con un jugador menos, la UD Mutilvera supo anestesiar el partido y no dar opción a que los de Javi Moreno anotasen el segundo y les abriera la opción de puntuar.

Ficha técnica

UD Mutilvera: Valencia, Sebas, Mahugo, Aguas, Oier, Ayensa (Lizárraga, 92), Aranguren (Yoldi, 69), Eder (Xiker, 92), Briñol, Barace y López (Satrus, 83).

SD Ejea: Miguel, David López (Nahuel, 56), Lolo Guerrero, Chechu Dorado, Rubén Garcés, Moustapha, Tena, Javi Álamo, Carracedo, Carlos Vicente y Brian (Néstor Salinas, 67).

Goles: 1-0, min. 3: Barace. 2-0, min. 8: López. 3-0, min. 61: Eder, de penalti. 3-1, min. 74: Carlos Vicente, de penalti.

Árbitro: Martínez Martínez. Amonestó a Aguas, Mahugo, Valencia; Tena y Carracedo.