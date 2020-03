El Épila sigue afianzándose en lo más alto y el Quinto se lleva el derbi ante el Fuentes

Resumen de la jornada:

Jornada marcada por los pinchazos del Caspe y el Fuentes, equipos inmersos en la parte noble de la tabla. El Fuentes no era capaz de sacar nada positivo en el feudo del Quinto. Mientras el cuadro caspolino sucumbía en casa frente al Alcañiz.

El líder no dio su brazo a torcer y superaba a un correoso Utrillas. Los mineros llegaron a igualar una renta desfavorable de dos tantos, pero finalmente el Épila reaccionó para dejar los puntos en casa.

Por abajo el Alcorisa sumaba los tres puntos a costa de La Almunia. También amarraba la victoria el Cella frente al colista, el Andorra. Y goleada aplastante del San José contra un Herrera que sigue en la parte media de la clasificación.

Partido destacado de la jornada: ÉPILA 4-2 UTRILLAS: El Épila reacciona a tiempo

El Épila sigue codeándose en lo más alto de la tabla. Los azulones superaban en esta ocasión a un Utrillas que por momentos se vio con opciones de vencer en La Huerta. Arrancó el duelo con un cuadro local más protagonista, llevando las riendas del partido. Todo se ponía de cara para los anfitriones cuando en el minuto trece Chueca anotaba desde el punto de penalti. Un posterior disparo de Belanche en un libre directo se marchó alto por muy poco. Y a la media hora de juego, Chueca asumía de nuevo la responsabilidad desde los once metros para aumentar la renta a (2-0).

Tras el receso, el Utrillas con el viento a favor salió enchufado. Los mineros recortaban distancias en el marcador cuando De Blas, libre de marca al segundo palo, remataba a placer un centro procedente desde la banda. Los turolenses igualaban la contienda en el sesenta y ocho. Un lanzamiento de falta ejecutado por Daniel Martínez terminaba colándose en el fondo de las mallas.

El Épila no se vino abajo y con una serie de cambios el equipo se recompuso. Un saque de banda de los azulones al punto de penalti acababa cayendo en las botas de Chueca que ponía de nuevo en ventaja a los suyos. Y ya en los últimos compases del partido, Belanche aprovechaba una asistencia de Belanche para cerrar el marcador (4-2).

Chueca cerró una gran actuación anotando tres goles y dando una asistencia

Épila: Fabre (Borja, 45), Alejandro González, Zapata, Chueca, Belanche, Redondo, Sánchez (Latapia, 77), Ntutumbu (Yawu, 85), Arroyave, Abad (Pablo, 60) y Esques (Molina, 57).

Utrillas: Tavares, Esteras (Grasa, 31), Pandiella (Héctor, 74), Daniel Martínez, Fleta, Alamán (Fandos, 68), Gregorio, Palacián, Ndiaye, De Blas y Bah.

Goles: 1-0, min. 13: Chueca, de penalti. 2-0, min. 30: Chueca, de penalti. 2-1, min. 52: De Blas. 2-2, min. 68: Daniel Martínez. 3-2, min. 73: Chueca. 4-2, min. 88: Belanche.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los locales Ntutumbu y Sánchez. Y a los visitantes Esteras, Grasa y Bah.

CALATAYUD 4-2 MORATA: Panocha y Paulo André sacan del descenso al Calatayud

Calatayud: Cristobal, Bernal, Gracia, Buetas, Sellares, Asensio (Aparicio, 66), Mateo, Diego Pérez (Ricardo, 89), Penón (Saiz, 73), Aznar y Miranda (Valera, 87).

Morata: Garrido, Abid, Mateo (Javier, 52), Díaz, Polo (Aznar, 81), Cabeza, Víctor, Alonso, Cobos, Aznar y Ferrando (Heredia, 89).

Goles: 0-1, min. 34: Bernal, en propia puerta. 1-1, min. 53: Aznar. 2-1, min. 61: Miranda. 2-2, min. 66: Aznar. 3-2, min. 76: Aznar. 4-2, min. 86: Miranda.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a los locales Buetas, Miranda, Asensio, Gracia y Aznar. Y a los visitantes Abid, Polo, Garrido y Víctor.

Comentario: El Calatayud logró una victoria de vital importancia ante un Morata que se mete en serios problemas. El conjunto bilbilitano venció por 4-2 en un partido de alternativas donde Panocha y Paulo André, con sendos dobletes, fueron los protagonistas. El partido fue de menos a más, con los dos equipos algo dubitativos al inicio conscientes de lo que se jugaban. Tras un primer intercambio de ataques sin excesivo orden y peligro, llegaría el primer tanto del partido en un balón desviado por Bernal hacia su propia portería, poniéndose así los visitantes por delante antes del descanso. Esto hizo reaccionar a los hombres de Richi Vallespín, que igualarían las tornas en la segunda mitad.

Panocha hizo de las suyas para poner el 1-1 y devolver la ilusión a la afición de San íñigo, que poco después se llevaría otra alegría con el gol de Paulo André Miranda, que daba la vuelta al marcador. Sin embargo, el Morata no se rendía, y Aznar transformaba un penalti que haría subir la temperatura del partido. La intensidad y el juego directo eran los protagonistas del tramo final del encuentro, y ahí el Calatayud se supo manejar a la perfección para que de nuevo Panocha y Paulo André pusieran por delante a los suyos. Con el 4-2 en el marcador y las espadas en todos lo alto, se llegó a la conclusión de un duelo del que los bilbilitanos salen reforzados por partida doble, ya que vencen a un rival directo por la salvación y logran salir de los puestos de descenso, mientras que el Morata es ahora quien marca la permanencia en Regional Preferente.

ALCORISA 2-1 LA ALMUNIA: El Alcorisa coge aire y acorta distancias con el descenso

Alcorisa: Eduardo, Ventura, Banyai, Plana (Soler, 77), Riola (Camara, 68), Acedo (Rifaterra, 89), José Manuel, Rodríguez, Bidzinski, Millán y Vidal (Javier Martínez, 89).

La Almunia: Latienda, Sánchez (Jaime, 77), Alfredo, Gil, Latorrre, Tomás, Cristian Jiménez, Sancho, Charls, Lahoz (Júdez, 63) y Embid (Piqueras, 63).

Goles: 0-1, min. 19: Cristian Jiménez. 1-1, min. 49: Riola, de penalti. 2-1, min. 55: Bidzinski.

Árbitro: Jarque Clemente. Amonestó a los locales Eduardo, Riola y José Manuel. Y a los visitantes Júdez, Latorre, Piqueras, Sánchez y Alfredo.

Comentario: Alegría comedida en el José Roca. El Alcorisa volvió a reencontrase con la victoria tras una racha de 14 partidos sin ganar que le ha llevado a ocupar los puestos de descenso, una zona que sigue ocupando con 21 puntos a pesar de su meritoria victoria ante La Almunia. El conjunto de Javier Almolda logró dar la vuelta al marcador después de que Cristian Jiménez adelantase a los suyos tras aprovechar una cadena de errores de la zaga rojilla. Los verdigualdas se encontraban cómodos sobre el césped y aún probaron en un par de ocasiones más la fiabilidad de Martín, meta local, llegando incluso a toparse con el larguero a la salida de un córner.

Tras una primera parte de dominio zaragozano, las tornas cambiaron en la segunda parte. El Alcorisa salió con todo y logró igualar el marcador a los cinco minutos, por medio de un penalti transformado por Rubén tras una clara falta sobre Vidal en el área. No se frenaron aquí los locales, que solo tardaron cinco minutos más en ponerse por delante, gracias a una buena jugada combinativa que acabó finalizando Rafal a placer para colocar el 2-1. Tras este arreón, los locales cerraron filas y buscaron matar le partido a la contra, donde Rodríguez y Cámara fueron los más activos. Por su parte, La Almunia trató de enviar balones al área, pero no acertaron a conseguir el empate. Finalmente, los tres puntos se quedaron en territorio turolense para devolver la esperanza a un Alcorisa necesitado de puntos y alegrías.

QUINTO 2-0 FUENTES: El derbi se tiñe de verde

Fútbol. Regional Preferente- Quinto vs. Fuentes. Jesús Garrido

Quinto: Mallor, Bes, Budría, Usón, Gracia, París, Giménez, Gutiérrez (Villaoslada, 74), Moha (Elías, 70), Domingo y Usón (Mory, 87).

Fuentes: López, Mazas (Gómez, 81), Labadía (Esteban, 48), Salvador, Briz (Molinero, 72), Casalo, Tobajas, Roche, Usón (Salvador, 72), Requeno y Nieto (Úbeda, 54).

Goles: 1-0, min. 27: Giménez; 2-0, min. 42: Giménez.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los locales París, Gracia, Elías, Budría y Usón; y a los visitantes Briz, Roche, Usón y Esteban.

Comentario: El Quinto toma aire tras superar a un Fuentes que se aleja del liderato. Saltó con ganas al verde el cuadro local, que no se intimidó por el buen juego mostrado por el Fuentes durante toda la temporada. Los verderoles conseguían parar las internadas de Requeno, que no encontraba espacios en la zaga local. Además, el Quinto se iba a poner por delante cuando se llegaba a la media hora de juego con un buen tanto de un inspirado Eduardo Giménez, que encontró las redes en un gran remate. La primera parte no dio para más y ambos conjuntos se marcharon a vestuarios.

La reanudación cambió la dinámica, pues el Fuentes salió con ganas de igualar el choque, pero fueron los locales los que pusieron tierra de por medio con otro tanto de Edu Giménez. El Fuentes lo intentó por activa y por pasiva pero los remate no encontraron la red y el resultado no se movió.

CASPE 0-1 ALCAÑIZ: El Alcañiz saca oro desde el punto de penalti

Caspe: Mañez, Bernal (Kamal, 81), Carlos González, Pueyo, Gil (Ballester, 65), Gazzoni, Moreno, Puyo, Burillo (Escuin, 75), Fernández (Muniesa, 55) y Aldabo.

Alcañiz: Raimundo, Carbó, Aguilar, Abril, Goda, Bagán, Rosagaray (Tadili, 60), Dapaah (Domingo, 85), Javier, Popa (Lacueva, 86) y Martín (Pellicer, 89).

Goles: 0-1, min. 14: Goda, de penalti.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a los caspolinos Aldabo y Bernal. Y a los visitantes Goda, Raimundo, Traver, Aguilar, Martín, Seral, Lacueva y Tadili. Además expulsó por doble amarilla a los turolenses Bagán (81) y Carbo (82).

Comentario: Partido de máxima tensión que acabó llevándose el Alcañiz haciendo valer el tempranero tanto de Marian. Saltó mejor al verde el cuadro visitante, que comenzó a imponer su juego rápido desde los primeros compases. Además, se iba a adelantar desde el punto fatídico con un gran lanzamiento de Marian. El tanto permitió a los visitantes permanecer atrás y salir con peligro a la contra, pudiendo ampliar su renta en dos ocasiones comandadas por Juan Dapaah, pero los remates se encontraron a un inspirado Mario.

El paso de los minutos mejoró al Caspe que pudo empatar por medio de Guillén, pero Raimundo desbarató el disparo. El paso por vestuarios mejoró al cuadro caspolino, que embotelló a su rival. Hasta cuatro remates se marcharon rozando la madera de la meta visitante en la segunda mitad. El Alcañiz se quedó con nueve jugadores y el Caspe quemó las naves a la desesperada, y pudo encontrar premio en el descuento, pues Guillén tuvo un lanzamiento de penalti, pero Raimundo adivinó sus intenciones y otorgó los tres puntos a su equipo.

CARIÑENA 2-1 MONTECARLO: Barriendos sale al rescate del Cariñena

Cariñena: Ortiz, Alejandro López (Drulic, 85), Ventura, Iván Gracia, Gomes, Barriendos, Sow, Leiva (Ibañez, 71), Monge, Niang (Lázaro, 75) y Cortés.

Montecarlo: Alejandro, Vicente (Latre, 85), Bueno, Cantero (Hanib, 71), Latre, Jurado, Bueno, Gil (Burillo, 79), Ramírez, Aitor (Tazueco, 78) y Marco.

Goles: 1-0, min. 5: Monge. 1-1, min. 65: Latre. 2-1, min. 89: Barriendos.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los locales Gomes, Sow, Ventura, Cortés y Leiva. Y a los visitantes Ramírez, Vicente y Aitor.

Comentario: El Cariñena derrotaba al Montecarlo en un partido que pronto se les puso muy de cara con el tanto de Pedro Monge a la salida de un córner. La primera parte, fue de claro dominio local, frente a una propuesta conservadora de los visitantes. Sin embargo, las ocasiones no se concretaban en una ni otra área.

Tras la reanudación, el Montecarlo cambió de sistema y se hizo con el control del juego durante veinte minutos, hasta que Latre empataba, también a la salida de un córner tras una serie de rechaces. De nuevo con las tablas en el marcador, el Cariñena pasó a dominar, y ahora sí, las ocasiones eran constantes en el área del Montecarlo. Ortiz despejaba un disparo de Sidy a bocajarro; y en otra ocasión clarísima Rubén Lázaro disparaba por encima de la portería cuando tenía todo de cara. Ortiz brillaba para mantener el punto para los suyos, pero en el minuto 95, Barriendos anotaba de disparo cruzado para dejar los tres puntos en casa. Tanto el central local Monge como el mediapunta Barriendos han sido los mejores del encuentro.

CALATORAO 0-0 ALFINDÉN: Insulso reparto de puntos

Calatorao: Diez, Villalba, Tarik, Miguel Júdez, Sergio (Bermúdez, 56), Sánchez (Jóven, 52), Ricardo Júdez, Islah (Lorente, 76), Sanz (Baguena, 89), Urgel y Balsas.

Alfindén: Obón, Mendoza, Álvarez, Sanz, Pérez, Suñén, Sarmiento, Sergio Rodríguez (Lipe, 46), Redrado, Serge y Blanco (Pardo, 76).

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Islah, Lorente, Balsas y Sánchez. Y a los visitantes Redrado y Sanz.

Comentario: El Calatorao y el Alfinden no cambian el signo inicial. El choque comenzó con ambos conjuntos esperando a su rival, aunque los locales elevaban la línea de presión para complicar la salida del Alfindén, que golpeaba en largo en busca de segundas jugadas. Sin embargo, ninguno de los dos equipos conseguía llevar peligro a las áreas, pues los zagueros respondían con solvencia a las acometidas de los delanteros.

La primera mitad pasó sin pena ni gloria y los jugadores enfilaron los vestuarios con el resultado gafas en el marcador. La reanudación no cambió la dinámica del choque, aunque con el paso de los minutos los dos equipos se estiraron y consiguieron pisar área en alguna ocasión, pero tanto Darío como Obón se mostraron muy seguros en las escasas intervenciones que tuvieron que realizar.

CELLA 5-0 ANDORRA: Duro correctivo del Cella al colista

Fútbol. Regional Preferente- Cella vs. Andorra. José Luis Rubio

Cella: Soriano, Torres, Argilés, García Sancho (Sánchez, 71), Esteban (Martín, 66), Gala, Ferrer, Navarrete (Maicas, 84), Mohamed, Enguita y Romo.

Andorra: Risco, Villanueva (Donoso, 55), Montañés, Mustafá, Mahamadou, Ortega (Blasco, 55), Navaz, Mombiela, Traoré (Diarra, 65), Valenca y Cañas.

Goles: 1-0, min. 43: Esteban. 2-0, min. 46: García Sancho. 3-0, min. 80: Enguita, de penalti. 4-0, min. 82: Enguita. 5-0, min. 89: Diaby.

Árbitro: Ionut Berechet. Amonestó al visitante Navaz.

Comentario: Cinco goles se llevó a las espaldas el Andorra de su visita al campo de El Carro donde un Cella de menos a más terminó goleando a los mineros.Si el Andorra había conseguido llevar el juego al área de Soriano en los primeros embates del encuentro, no consiguió imprimirle el suficiente peligro como para inquietar al meta local. No así el Cella, que cargaba de dinamita cada llegada. Siguieron las ocasiones en el área visitante hasta que Julio Esteban, solo ante el portero, perforó las mallas del arco andorrano a falta de cinco minutos para el descanso.

Casi con los ecos del pitido con el que el colegiado daba inicio a la segunda mitad, el Cella llevó el primer balón al área pequeña rival, donde Gracia Sancho aprovechó un rebote para anotar el segundo. A partir de ahí, el Andorra adelantó sus filas en busca de un gol cargando el juego en la banda derecha con la profundidad de Blasco, aunque siguió sin crear peligro. Mientras las internadas de Torres y Esteban ponían la pimienta la segunda parte.

Se cumplía el minuto 79 cuando el colegiado señaló el punto de penalti tras caer derribado Diaby. Enguita sería el encargado de horadar por tercera vez la portería adversaria. El festín cellano se remató pocos minutos después con un pase al hueco de Martín Bronchal que dejó a Enguita solo ante el portero para superarlo acto seguidp sin problemas. Y cuando parecía que el partido no daba más de sí, Torres protagonizaba una cabalgada desde el centro del campo para ceder la pelota a Diaby que, casi sin ángulo, anotaba el quinto.

SAN JOSÉ 6-0 HERRERA: Goleada de los zaragozanos

San José: Gracia, Corcodel, Abreu (Marín, 64), García (Barriendos, 60), Marchante (González, 58), Jimeno (Gracia, 82), Soria, Vicioso, de los Ríos, Solans (Sory, 64) y Madurga.

Herrera: Cevallos, Puri (Martínez, 59), Crespo, Hernández (Soguero, 58), Maqueda, Rodríguez, Medina, Domingo, Gracia (Florez, 64), Val y Aladrén.

Goles: 1-0 min. 13: Abreu, 2-0 min. 33: Abreu, 3-0 min. 41: Abreu, 4-0 min. 45: Vicioso, 5-0 min. 59: Soria, 6-0 min. 85: Gracia.

Árbitro: Zarzuela Salvador. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Marchante y Abreu; y a los visitantes Gracia y Medina.

Comentario: Goleada del San José al Herrera en el mejor partido de la temporada para los locales frente a un Hererra irreconocible. Desde el primer momento, el San José se ha mostrado más cómodo sobre el césped y especialmente cuando el balón fluía por la botas de Soria y Vicioso terminaba generando peligro en las inmediaciones del área rival. Pero un nombre se erigía por encima del resto en la primera parte. Abreu era el gran protagonista, con un hat-trick de goles dando un recital de juego y posicionamiento. Atento a los rechaces, la definición y la velocidad eran las virtudes que demostraba en las distintas acciones para terminar goleando.

El Herrera se quedaba claramente afectado, y daba la sensación de de que deseaba que terminase el partido cuanto antes. Nunca ha llegado a meterse en el partido y ni siquiera consiguió el gol del honor. El San José, crecido, terminó ampliando la goleada con los tantos de Soria y Gracia.