El Borja vuelve a la senda de la victoria a costa del Almudévar

Victoria a domicilio del Borja en el campo del Almudévar que sirvió para que el conjunto visitante sumase tres puntos muy importantes y corte con su mala racha de resultados, en la que había acumulado hasta 6 partidos consecutivos sin ganar. Poco hizo el Borja para llevarse el partido, aprovecharse de los errores de la zaga local y estar siempre serio y bien colocado en el campo. El Almudévar, por su parte, realizó un partido muy flojo y los dos goles visitantes al poco de comenzar les desubicaron por completo.

El primero llegó a los doce minutos, en un mal despeje de Siro con el pie, que aprovechó Tabala para marcar. El portero local salvó a su equipo del segundo enviando a córner un remate de cabeza de Alex, dos minutos después. Ante un Almudévar que no reaccionaba, el Borja insistía en abrir la herida, así que en el minuto 19 llegó el segundo gol visitante, en una buena internada de Mercadal que llegó hasta la línea de fondo y el pase atrás lo empujó Moha a la red. Durante toda la primera mitad el Almudévar estuvo desaparecido, no llegó con peligro en ninguna ocasión, al Borja le bastaba con estar bien plantado en el campo y con mover rápido el balón para no tener ningún sobresalto. En el minuto 39 el cuadro visitante pudo haber marcado el tercero, de nuevo una jugada por banda de Mercadal, un pase al área y esta vez el balón se paseaba por la portería local sin encontrar rematador. Con 0-2 se llegó al descanso.

Mercadal fue un puñal por banda, creando peligro constante en la portería rival

En la segunda mitad el Almudévar lo intentó pero sin crear ocasiones de gol, el meta visitante, Albero, vivió una tarde plácida. Lo mejor del Almudévar en todo el partido fue un chut de Bailo que se fue rozando el poste, en el minuto 60. A partir de aquí un mayor dominio territorial de los locales, pero sin crear ninguna ocasión de peligro y el Borja defendiéndose con orden y saliendo a la contra. En el minuto 70, Siro evitó el gol visitante enviando un tiro a córner y en el minuto 81 un buen chut de Avellanas se marchó fuera. Al final, resignación por parte del público local en la grada ante la situación del equipo, que se pone muy difícil y para el que las posiciones de salvación quedan cada jornada más lejos.

Ficha técnica

Almudévar: Siro, Lardiés (Ainoza, 45), Paúles, Bailo, Israel, Trujillo, Gállego, Casero, Salcedo,Tambo (Avellanas, 72) y Beltrán.

Borja: Albero, Lou, Machote, David, Alex Rubio, Íñigo, Tabala (Juanma, 82), Dela, Mercadal (Jorge, 74), Moha y Albajara (Maldonado, 61).

Goles: 0-1, min. 12: Tabala. 0-2. min. 19: Moha.

Árbitro: Florín Gheorghiceanu. Amonestó a Salcedo y Casero del Almudévar y a Davis y Alex Rubio del Borja.

