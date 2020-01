El Ejea sorprende al Actur Pablo Iglesias y toma distancia con el descenso

El Ejea se aleja del descenso tras vencer a un Actur Pablo Iglesias que se descuelga de la zona noble de la tabla. Partido muy disputado el que enfrentó al Actur Pablo Iglesias y al Ejea en la capital del Ebro. El cuadro local saltó con ganas de mandar desde los primeros compases del choque, pero los visitantes no estaban por la labor de dejar que los rojiblancos llevasen el peso del partido. La batalla en la medular era incansable, por lo que las ocasiones no llegaban. El paso de los minutos permitió que los conjuntos se estiraran en busca de las áreas, pero el balón no quiso entrar y el encuentro se marchó al descanso con el resultado inicial todavía campeando en el electrónico.

El Ejea respira tras una sufrida victoria

El paso por vestuarios y los consiguientes cambios tácticos de ambos entrenadores, mejoraron el juego. Los locales trataban de mantener la posesión y encontrar el hueco en el entramado defensivo visitante, mientras que los ejeanos buscaban jugadas rápidas a la espalda de la zaga local. Los minutos pasaban y el marcador no se movía, por lo que los entrenadores comenzaron a mover el banquillo en busca de ese revulsivo que cambiará el partido. Sin embargo, fue Néstor quien consiguió encontrar la red en su remate y cambió el signo del partido. A partir de ese momento el Actur se lanzó a la desesperada en busca del tanto de la igualada, pero el buen hacer defensivo de los ejeanos no permitió a los locales empatar.

Ficha técnica:

Actur: Badía, Marcelo (Navarro, 77), Montalbán, Dabo, Becerril (Sánchez, 46), Catalán (Abad, 84), Molinero, Martínez, Bouadaoud, Sanneh (Bos, 70) y Giménez.

Ejea: Sanjuan, Valiente, Bericat, Denolle, García, Cortías (Mayayo, 84), Bueno (Sergio, 70), Marcellán, Izan, Pérez (Giménez, 70) y Néstor (Bese, 87).

Gol: 0-1, min. 73: Néstor.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó al local Sanneh y a los visitantes Bericat, Mayayo, Sanjuan y Sergio.

