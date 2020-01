El Olivar sigue anclado en lo más alto y amarra tres puntos ante el San Gregorio

Tres puntos más cerca del objetivo. Y es que El Olivar sigue dando muestras de líder y esta vez superaba al San Gregorio (3-0). Los blanquiverdes dominaron gran parte del choque y siguen así ampliando las distancias con sus perseguidores en la clasificación.

Arrancaba el duelo con una escuadra local más protagonista llevando el peso del partido. Los rojillos por su parte permanecían en campo propio esperando hacer daño a la contra, táctica que les funcionó en una ocasión pero el disparo lejano no terminaba en buen puerto. Mientras los de casa eran los dueños del balón, especialmente en el centro del campo, pero no terminaban de generar grandes ocasiones sobre la meta custodiada por Muro. Láinez, jugador local, caía dentro del área visitante pero el colegiado no indicó nada. Pasada la media hora de partido llegaría el primer tanto para los anfitriones. Un córner sacado tenso y fuerte caía al segundo palo para que Baena con un testarazo inapelable hiciera el (1-0).

Tras el paso por vestuarios, el San Gregorio daba un paso adelante y diluía algo el protagonismo del rival con balón. Empujaba entonces más el plantel del Arrabal en campo contrario. Pero cuando más a gusto estaban los visitantes llegaría el mazazo del segundo tanto en el minuto 75. Una presión alta por parte de los locales daba pie a un robo al central rival y Vaquero puso el (2-0). A partir de entonces El Olivar tuvo el partido atado hasta el final. Pablo González, futbolista blanquiverde, tuvo tiempo para lucirse y desde la banda izquierda recortó hacia dentro trazando un disparo con la pierna derecha a la escuadra del palo lejano dejando atónitos a todos los presentes. Finalmente los tres puntos se quedaron en casa y permiten seguir soñando a los hombres de Víctor Chaure con un posible regreso a la División de Honor Juvenil.

Pablo González cerraba el marcador con un disparo cruzado que se colaba por la escuadra

Ficha técnica:

El Olivar: Gil, Diego Gómez (Morcillo, 86), Castán, Vaquero, Torres, Segui (Rodríguez, 67), Baena (García, 79), Sebastián, Ferruz, Pablo González y Láinez (Losfablos, 62).

San Gregorio: Muro, Montañes, Navarro (Couto, 46), Oñoa (Tella, 80), Abenia, Leitón, Escudero, Bosqued (Salas, 80), López, Tenas y Huerva (Causín, 69).

Goles: 1-0, min. 34: Baena. 2-0, min. 75: Vaquero. 3-0, min. 77: Pablo González.

Árbitro: Ramo Andrés, amonestó a los locales González y Morcillo. Además mostró cartulina amarilla a los visitantes Leitón, Tenas, Navarro, Oñoa, Bosqued y Causín.