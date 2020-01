El Tarazona tira de galones para vencer a domicilio al Cuarte

Victoria de mérito para el Tarazona a domicilio en el campo del Cuarte. Los pupilos de David Navarro realizaron un gran partido y vencieron con mucha claridad y personalidad al Cuarte, que pese a que encadena dos derrotas consecutivas ante rivales directos, ya nadie le quita el título de equipo revelación de la temporada.

El partido comenzó con los visitantes imponiendo un ritmo frenético al partido. Una presión asfixiante por parte de los jugadores del Tarazona impedía al Cuarte salir con el balón jugado desde atrás durante el primer cuarto de hora, provocando muchas pérdidas e imprecisiones en la salida de balón local. Sin embargo, la primera ocasión clara para el conjunto visitante no llegó hasta el minuto 18, con un testarazo de Sergio Sánchez que a punto estuvo de convertirse en gol. Unos minutos después llegó el primer tanto del partido tras una jugada trenzada del cuadro visitante que enlazó varios pases y movió el balón con mucha velocidad, finalizando la jugada con un gol de De la Mata con un potente disparo. Poco después del gol, de nuevo Sergio Sánchez, que realizó una gran primera parte, tuvo dos ocasiones para ampliar distancias, siendo especialmente clara la segunda, pues su disparo se encontró con el poste de la portería defendida por Adri Buetas. El Cuarte generó poco en ataque durante los primeros 45 minutos, destacando dos disparos lejanos que Company atajó sin problemas. Ambos equipos se marcharon a vestuarios con 0-1 en el marcador y el partido abierto.

Sergio Sánchez puso en jaque a la defensa local, siendo el jugador destacado de la primera parte

En el comienzo de la segunda parte continuó el ritmo alto. El Cuarte modificó su dibujo para acumular más jugadores en el centro del campo e intentar tener un poco más de balón, pero no acabó de conseguirlo. Los minutos continuaron con dominio visitante hasta que en el minuto 68 y tras un error defensivo del Cuarte en una jugada que realizaron una mala cesión a su portero, Sergio Sánchez fue el más listo de la clase para robar el pase y realizar una gran vaselina con la que el Tarazona amplió distancias. Pocos minutos después llegó la ocasión más clara para el Cuarte de todo el partido, con un potente disparo de Valdés que obligó a Company a realizar una gran intervención. En los últimos minutos del partido y con el Cuarte desquiciado, Santiago puso el tercer y definitivo tanto en el marcador tras un ataque que pilló descolocada a la zaga local, para sentenciar el partido y asegurar la victoria para el Tarazona, que suma tres puntos muy importantes tras tres jornadas sin ganar.

Ficha técnica

Cuarte: Adri Buetas, Limbeck, Múzquiz (Moreno, 69), Ginovés, Valdés, Leciñena (Roldán, 46), Rosell, Íñigo Pérez, Roberto, Nano Modrego (Merino, 56) y Alberto de Sus.

Tarazona: Company, De La Mata, González, Escarda (Santiago, 74), Carlos Javier, Juanma (Costa, 68), Sergio Sánchez (Torcal, 82), Santigosa, Rausell, Losfablos y Rosa.

Goles: 0-1, min. 23: De La Mata. 0-2, min. 68: Sergio Sánchez. 0-3, min. 83: Santiago.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó al local Nano Modrego y al visitante Santigosa.

