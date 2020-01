Un Ebro incombustible en Copa tumba a la Ponferradina y jugará contra un Primera

El Ebro sigue escribiendo su historia con letras de oro en la Copa del Rey y por segundo año consecutivo estará entre los 32 mejores clubes de la competición después de superar en un duelo agónico, típico de este precioso torneo, en la prórroga, a la Ponferradina por 1-0.

El colegiado Gorostegui Fernández daba inicio a un partido en el que ambos se mostraron intensos desde el arranque, aunque los primeros compases se desarrollaron casi en su totalidad en el centro del campo. No fue hasta el minuto 12 cuando se vio el primer acercamiento, muy claro para los visitantes, en un zurdazo desde la frontal de Isi, que se estrelló en el poste de la meta del debutante Monforte.

El susto no solo no amedrentó a los arlequinados, sino que les hizo crecer y creer que podían hacer daño a un rival de una categoría por encima de la suya. Una gran internada por banda de Víctor Andrés, la finalizaba de manera acrobática, aunque sin tino Álvaro González. Fue el anticipo de la mejor ocasión para haberse puesto por delante, en un mano a mano de Fran García ante Gazzaniga, al que recorta, se escora, quedándose con poco ángulo y teniendo que ajustar tanto su remate, que salió lamiendo el palo. El partido estaba en su momento más interesante. El peligroso Isi volvió a llevar de cabeza a la defensa, y tras recortar a dos defensores, probaba fortuna, atrapando Monforte. El Ebro seguía estirándose y llegando con peligro. Tuvo el gol en sus botas Álvaro González, pero remató cruzado y desviado, y De Mesa por dos veces también rozó el gol, primero en un chut lejano y poco después al no poder llegar a meter la pierna en el segundo palo por milímetros.

El parón del descanso no hizo perder la intensidad de un Ebro que seguía jugando de manera descarada. Fran García probó suerte, pero el arquero de la Ponferradina no quiso sorpresas. Jon Pérez “Bolo” empezó a mover el banquillo, y los cambios dieron un nuevo aire a los bercianos, que durante un buen tramo de este segundo acto se hicieron dueños de cuanto sucedió. Otra vez Isi metió el miedo en el cuerpo con otro remate al que no le faltó demasiado para concluir en gol. Manolo Sanlúcar tuvo que recomponer una situación que pintaba cada vez peor, e igual que hizo su homólogo, gracias a los hombres de refresco volvió a equilibrar una contienda que llegó hasta el segundo minuto de descuento sin goles ni casi oportunidades, por lo que la prórroga de 30 minutos más estaba servida.

La prórroga sería un vaivén de emociones

En el tiempo extra, el cansancio le pasó factura a los arlequinados, que apenas podían aguantar la posesión, aunque se mostraban muy ordenados en el capítulo defensivo. La Ponferradina controlaba, pero sin aproximaciones. Los entrenadores quemaron todos sus cartuchos, dando entrada a ese cambio extra, el cuarto, que se puede usar solo en la prórroga. Los leoneses introdujeron a su hombre gol, el veterano Yuri, mientras que Manolo Sanlúcar respondió con un cambio ofensivo, quitando a un defensa Barreda, por la rapidez del delantero Emaná.

En uno de los pocos resquicios, Kaxe pudo poner la eliminatoria a favor de los visitantes, pero en el primer palo, y tras asistencia de Fullana, no acertaba entre los tres palos. Del posible gol de unos, se pasó al delirio que invadió el Pedro Sancho, cuando De Mesa, en un golazo que pasará a la historia del club, empalmaba de primeras una volea que dejaba atónito a Gazzaniga, que solo podía hacer la estatua y mirar como entraba el balón en su meta. A pesar de los nervios, el Ebro supo dormir el partido y llegar sano y salvo con el (1-0) a la conclusión del choque, y estar el próximo martes de nuevo en el bombo de los elegidos.

Ficha técnica:

Ebro: Monforte, Barreda (Emaná, 108), Aguza, Fran García (Espín, 87), Álvaro González (Jesús Rubio, 68), De Mesa, Juampa, Parejo, Palomares, Víctor Andrés (Tiago Portuga, 68) y Liam.

Ponferradina: Gazzaniga, Fabián, Isi, Larrea (Guille Donoso, 72), Kaxe, Yac, Luis Valcarce, Asier Benito (Yuri, 106), Pablo Valcarce (Saúl, 56), Fullana y Maxi Villa (Manzanara, 46).

Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité vasco). Amonestó a los locales Víctor Andrés, Parejo, Juampa, Jesús Rubio y a los visitantes Maxi Villa e Isi.

Goles: 1-0, min. 114: De Mesa.