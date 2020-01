El Real Zaragoza juvenil B se da un festín contra el Marianistas

El Real Zaragoza se lleva tres puntos del Pedro Iturmendi en un encuentro que decidió por la vía rápida. Los chicos de Jorge Abad saltaron al verde con ganas de dejar el choque finiquitado en los primeros minutos. Prueba de ello fue el primer tanto de Garrido, que encontró las mallas cuando el electrónico todavía no marcaba el minuto diez. Cuatro minutos después llegó el segundo, obra de Conte, que no perdonó ante Usieto. El segundo tanto pareció despertar al conjunto colegial, que recortó distancias desde el punto fatídico con un lanzamiento inapelable de Gimeno. El tanto igualó las fuerzas por momentos, pues los zaragocistas no conseguían poner tierra de por medio. Sin embargo, Barrios dio al traste con los mejores minutos locales con un remate certero. Los locales no se vinieron abajo y consiguieron volver a meterse en el partido con un tanto de Claver a los tres minutos. Sin embargo, el conjunto zaragocista no estaba por la labor de sufrir y un minuto después Conte acabó con las esperanzas colegiales. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los chicos de Gonzalo Maldonado, que vieron como Barrios ampliaba la distancia justo antes del ecuador del encuentro.

Los zaragocistas no tardaron en sentenciar el partido

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues eran los zaragocistas los que amasaban largas posesiones, buscando un hueco en la defensa de Marianistas, que se defendía como podía de las acometidas de los de la Ciudad Deportiva. Conte firmó su triplete particular tras un preciso golpeo, ante el que nada pudo hacer Javier. Además, a los locales les crecían los enanos, pues Echeverríbar iba a introducir el balón en su propia portería, poniendo el séptimo en el contador zaragocista. Los visitantes iban a cerrar el encuentro con un tanto de Garrido y otro de Ostariz, dejando el 2-9 final.

Ficha técnica:

Marianistas: Usieto (Javier, 46), Claver, Montañes (Echeverríbar, 65), Pablo, Gimeno, Arrieta, Gutiérrez (Lucea, 52), Gomis, Tajada, Martín (Gracia, 46) y De Castro.

Real Zaragoza: Montorio, Luna, Malumbres, Mata, Fernández (Royo, 55), Martínez, Julia (Augusto, 58), Barrios (Ostariz, 70), Conte (Montaño, 70) y Garrido.

Goles: 0-1, min. 8: Garrido; 0-2, min. 12: Conte; 1-2, min. 14 Gimeno; 1-3, min. 30: Barrios; 2-3, min. 34: Conte; 2-5, min. 42: Barrios; 2-6, min. 65: Conte; 2-7, min. 72: Echeverríbar (p.p.); 2-8, min. 78: Garrido; 2-9, min. 89: Ostariz.

Árbitro: García Fernández.

