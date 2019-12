El Borja arranca un punto con merecimiento del campo del Teruel

Segundo empate consecutivo como local para el Teruel. Si la pasada semana fue el San Juan quién se llevó un punto de las instalaciones de Pinilla, en esta oportunidad es el Borja quién arranca un punto de forma merecida. El conjunto local volvió a tropezar en la misma piedra que hace ocho días y no encuentra el camino para llegar a la portería rival.

Los de César Láinez repetían actuación delante de sus seguidores y como si en un particular día de la marmota se tratase el equipo volvió a fallar a la hora de encontrar el camino a la portería rival. Eso sí, si la jornada anterior el San Juan se pertrechó alrededor de su área para lograr el objetivo, en este caso el Borja busco con mayor ímpetu la portería de Uros Matic.

Ambos conjuntos saltaron al césped de Pinilla tratando de imponer un ritmo vivo al compromiso. Los locales querían, como siempre la posesión, pero los de Juan Carlos Beltrán no estaban dispuestos a entregarla. ahogando la salida del balón de Jaime Barrero y apostando por la velocidad en sus jugadores más ofensivos los zaragozanos ofrecían una buena primera mitad.

Con este panorama la primera ocasión de cierto peligro estuvo en las botas de Borja Peña, aunque su remae, tras una buena acción de Luis Hernáiz se encontró con labuena respuesta de Alfredo Albero.

Poco a poco el choque entró en una fase de mayores imprecisiones. Sin embargo, los visitantes a punto estuvieron de sorprender a la defensa rojilla en una acción a la contra a la salida de un córner. El Teruel no acertó con el remate y Moha se fue en velocidad hacia el marco rival. Sin embargo, su envío al área fue despejado por Víctor Bravo muy activo toda la tarde.

La última acción de peligro previa al descanso también fue protagonizada por los de César Láinez. Julen aprovechó una combinación, en el 43, con Luis Hernáiz para conectar un remate que se fue fuera por poco.

A la vuelta de vestuarios el equipo local trató de dar mayor velocidad a la circulación del balón. Así apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando de nuevo Julen conectó un remate que se estrelló en la base del poste. La respuesta no se hizo esperar y llegó por medio de Rafa Maldonado. Sin embargo su remate se estrelló en el cuerpo de un defensor. A medida que transcurrían los minutos aparecían los nervios, casi al mismo tiempo que los borjanos se pertrechaban en torno a su defensa y los locales eran los únicos en acercarse a la portería rival.

El Borja amagaba pero no encontraba el camino hacia el peligro y al Teruel le faltaba precisión para definir sus ocasiones. Borja Domingo la tuvo muy clara en el 59 pero su disparo cruzado se marchó ligeramente desviado. El equipo visitante pudo marcar en el 75 tras un saque de esquina botado por Moha. Uros no acertó en el despeje y Edu Cabetas se resbaló propiciando una melé dentro del área que terminó sin consecuencias.

La última ocasión de la tarde volvió a caer del lado del conjunto local. Jaime Barrero conectó un buen disparo desde la frontal y Albero desbarató la oportunidad con otra buena intervención.

Ficha técnica:

CD Teruel: Uros Matic, Crespo, Julen, Cabetas, Durán, Jaime Barrero, Borja Peña (Aparicio m. 68), Cota, Domingo (Fran Pérez, 80), Víctor Bravo y Luis Hernáiz (Adán, 78).

Borja: Albero, Lou, Machote, David, Dela, Gassama (Tabala, 46), Motero, Franco Gauna (Mercadal, 76), Moha, Albajara (Roncal, 86) y Maldonado.

Árbitro: Carlos Muñiz, ayudado por David Pueyo y Enrique Lucia. Amonesto a Víctor Bravo por los locales y a Machote y Dela, por los visitantes.