El Sabiñánigo saca el rodillo y pasa por encima de la Peña Fragatina

Victoria contundente de un Sabiñánigo muy superior que incluso se quedó corta para los méritos de uno y otro sobre el terreno de juego. El conjunto local no entró bien al partido pero reaccionó antes del descanso y sentenció en la segunda parte.

No empezaron bien las cosas para los locales ya que a los 10 minutos se adelantó la Peña Fragatina en un contragolpe que culminó Martes con un buen tiro cruzado y raso. Antes ya había podido marcar el Sabi, sobre todo en una ocasión en un cabezazo de Blasco que se le fue desviado y un alguna ocasión menos clara que obligaron al guardameta fragatino a realizar buenas intervenciones para neutralizarlas. Pese al gol en contra, el Sabiñánigo mantuvo su dominio, pero el conjunto visitante tuvo otra ocasión clara para haber aumentado la cuenta en un contragolpe, pero no lograron acertar. Se hizo esperar el empate, que llegó en el minuto 36 en un barullo en el área que resolvió Paco Blasco de cabeza. Insistió en su presión el Sabi, pero las ocasiones no se tradujeron en goles, y se llegó al descanso con empate a un gol en el marcador.

En la segunda mitad el dominio local se acentuó con más fuerza todavía y antes del 2-1 hubo una gran jugada de Angoy por la derecha con centro al punto de penalti donde el remate de César se fue al poste, el rechace lo cazó Blasco y el meta lo salvó milagrosamente. En el saque de esquina, tras el rechace, Gorgas centró, el portero no sujetó el balón y Borja acabó enviándolo a la red. En pleno asedio, César y Villar apuntillaron a la Peña con otros dos goles en apenas 10 minutos, y aun pudo ser una renta más amplia pero el Sabiñánigo bajó su intensidad y el resultado final fue 4-1.

Tres puntos más para el Sabiñánigo que le permiten seguir ocupando posiciones de la zona noble de la tabla clasificatoria. La Peña Fragatina, por su parte, sigue ocupando posiciones de descenso.

Ficha técnica

Sabiñánigo: Fran Navarro, Angoy, Gorgas, Villar, Alcoba (Toro, 74), Diego Grasa (Luismi, 71), Erick, César Gomes, Paco Blasco, Borja (Cabrero, 78) y Monge (Arechavaleta, 71).

Peña Fragatina: Del Río, Cartagena (Sánchez, 67), Orús, Cofreces (Aribau, 64), Espitia, Montull (Polo, 58), Martes, Ortega, Greco (Tomás, 70), Jover y Sanz.

Goles: 0-1, min. 9: Martes. 1-1, min. 36: Blasco. 2-1, min. 57: Borja. 3-1, min. 63: César. 4-1, min. 69: Villar.

Árbitro: Bolea Huerto. Amonestó a los visitantes Cofreces, Orus, Sanz, Montull y Cartagena.

