El Actur Pablo Iglesias juvenil sentencia al Monzón en la primera mitad

El Actur Pablo Iglesias se lleva los tres puntos de su visita a Monzón. Comenzó mejor el cuadro zaragozano, que metía a su rival en su propio campo. Los rojiblancos intentaban salir del letargo con rápidas contras, peor el buen hacer defensivo de los chicos de Víctor Izuel no permitía que los locales llevasen peligro. Giménez iba a adelantar a los suyos tras una gran combinación en tres cuartos de campo. Apenas cinco minutos después iba a llegar el segundo de la tarde, obra de Abad, que superó la estirada de Moriano con un remate preciso. Los visitantes querían sentenciar cuanto antes y no iban a tardar mucho en hacerlo: Molinero cogió el balón en banda, superó a su par y alojó el balón en el fondo de las mallas. El Monzón intentó reaccionar, y lo consiguió justo antes del intermedio con un bonito gol de Morillo, que permitía a los suyos soñar con la igualada.

Los visitantes no dieron opción al Monzón

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos de los locales, que se volcaron en busca del tanto que les permitiese acercarse en el electrónico. Sin embargo, los zaragozanos no estaban por la labor y no concedían oportunidades de peligro. El conjunto visitante fue afianzando la posición, sosteniendo el partido justo donde querían. Los minutos pasaban y el control de los chicos del Actur no permitía que el ímpetu local llegase a buen puerto. No hubo tiempo para más y los tres puntos se van al zurrón de un Actur Pablo Iglesias que encadena tres partidos sin conocer la derrota. El Monzón deberá seguir luchando por escapar de los puestos de descenso.

Ficha técnica:

Monzón: Moriano, Fumanal (Irigoyen, 79), García, Bernárdez, Fofana, Torres (Gan, 65), Morillo, Solanilla, Fernández (Borgos, 29), Miñana y Miguel (Samitier, 29).

Actur Pablo Iglesias: Flores, Navarro, Marcelo, Dabo, Abad (Escolano, 75), Sissoko, Catalán (Martínez, 67), Molinero, Issac y Giménez (Becerril, 58).

Goles: 0-1, min. 18: Giménez; 0-2, min. 22: Abad; 0-3, min. 26: Molinero; 1-3, min. 40: Morillo.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los visitantes Becerril y Escolano.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.