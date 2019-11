Reparto de puntos entre Alcorisa y Andorra en un partido insípido

Partido táctico el disputado entre Alcorisa y Andorra, que acabó sin goles en el transcurso de los noventa minutos. Saltaron al verdes los veintidós protagonistas con ganas de hacer disfrutar a los espectadores que se dieron cita en el José Roca. Los locales intentaban llegar al área de Jiménez con desplazamientos largos, buscando a su hombre gol, Nacho Rodríguez. Los mineros, buscaban más el juego en la medular, llevando el peso del partido, pero sin generar peligro en la portería defendida por Lucas. Los minutos pasaban y las ocasiones brillaban por su ausencia, pues ninguno de los dos equipos quería correr riesgos prematuros, lo que generó que el resultado no se cantease en la primera mitad.

El marcador inicial no se movió

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del encuentro, que seguía la línea monótona de la primera mitad. Los locales solo llevaban peligro desde el balón parado y el Andorra no conseguía desarbolar el entramado defensivo alcorisano. Dio un paso adelante el cuadro visitante, pero no generó peligro y el reparto de puntos fue una realidad. El Andorra deberá seguir luchando para salir de unos puestos de descenso en los que se ha asentado en estas diez primeras jornadas de liga.

Ficha técnica:

Alcorisa: Lucas, Ventura, Naica, Banyai, Riola, Acedo, Fernández, Nacho, Millán (Plana, 86), Oyono (Bidzinski, 62) y Vidal.

Andorra: Jiménez, García, Montañés, Donoso, Blasco, Mustafá, Susoho, Héctor (Villanueva, 46), Traoré, Ondo (Mombiela, 26) y Cañas.

Árbitro: Berechet Robert. Amonestó a los locales Nacho, Oyono, Acedo, Fernández y Banyai; a los visitantes Montañés, Cañas y Villanueva. Expulsó al local Bidzinski.

