Un solitario gol de Torrecilla le vale al Peñas Oscenses para vencer al Tardienta

Victoria por la mínima del Peñas Oscenses en su campo frente al Tardienta con un solitario gol de Torrecilla en los compases finales del partido. El partido estuvo muy igualado durante los 90 minutos de juego y se decidió por pequeños detalles. Un factor importante fue el fuerte viento presente que condicionó el juego de ambos equipos.

Tras un inicio donde el Tardienta estuvo mejor, el juego se fue equilibrando y se desarrolló en su mayoría en el centro del campo, aunque sin ocasiones claras de gol para ninguno de los dos equipos. El Tardienta trianguló mejor que el cuadro local, con pases cortos, ante un Peñas oscenses al que le costó más salir desde atrás con el balón controlado, pero no hubo ocasiones para adelantarse en el marcador ni para unos ni para otros.

La primera parte transcurrió sin ocasiones para ninguno de los dos equipos

La segunda parte continuó la tónica de su predecesora, con poco fútbol por parte de ambos equipos y más preocupados de no encajar que de buscar opciones en ataque. El partido transcurrió sin ocasiones clara para ninguno de los dos equipos. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 75, tras un contragolpe del Peñas que condujo Iván por banda izquierda, centró al área para Torrecilla que sólo ante Cervelló le batió con un fuerte disparo. Los minutos finales el Tardienta apretó y lo intentó, pero el marcador ya no se movió y los locales se hicieron con una importante victoria ante un equipo que no lo puso nada fácil.

Tres puntos importantes para el Peñas Oscenses, que encadena su cuarta victoria consecutiva y escala hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria, demostrando ser candidato a todo esta temporada. El Tardienta, por su parte, realizó un buen partido pero cayó derrotado y se acerca a posiciones de descenso.

Más información El Santa Anastasia vence a la contra a un buen Mallén

Ficha técnica

P. Oscenses: Mazas, Torrecilla, Íñigo (Lasosa, 80), López, Buil, Puértolas (Muñoz, 69), Bergua (Bergua, 85), Nihah, Arellano, Ramos (Iván, 69) y Montull.

Tardienta: Cervello, Bombín, Raúl, Quílez (Rami, 74), Beytat (Vicente, 54), Puri, Lorente, Hernández, Perales, Días y Rodrigo (Mendoza, 60).

Goles: 1-0, min. 75: Torrecilla.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Puértolas, Muñoz y Montull; a Quílez, Mendoza, Puri, Acirón y Hernández.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.