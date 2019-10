El Santa Anastasia supera con claridad a la Peña Ferranca

Partido muy serio del Santa Anastasia que no dio opción a la Peña Ferranca. Saltó mejor al verde el conjunto local, que comenzó muy intenso, combinando con criterio por el centro. Pudo adelantarse el Santa Anastasia en dos ocasiones, pero Murillo se encontró con los guantes de Guillermo en ambas ocasiones. El cancerbero visitante parecía imbatible, pero Oliva, que remató solo en el segundo palo, se encargó de humanizar al meta. El gol hizo daño a los visitantes, que no conseguían zafarse del asedio del Santa Anastasia. El segundo iba a llegar al borde del descanso, tras un remate de cabeza de Cortés. No hubo tiempo para más en la primera mitad y los jugadores se marcharon a vestuarios con el (2-0) campeando en el electrónico.

Guillermo evitó un resultado más amplio



La reanudación trajo consigo los mejores minutos de la Peña Ferranca, que reajustó el equipo, pasando a jugar con dos delanteros. Los cambios dieron resultado y los visitantes buscaron más la meta defendida por Jaime. Sin embargo, las ocasiones no llegaban y eran los locales los que más peligro llevaban. Pudo ampliar la renta Recio, pero el potente golpeo del mediocentro lo escupió con violencia la madera. La Peña Ferranca tuvo un lanzamiento desde los once metros en tiempo añadido, pero el disparo se marchó alto. Tres puntos más para un Santa Anastasia que sigue encaramado en la parte alta de la clasificación.

Ficha técnica:

S. Anastasia: Jaime, Salafranca, Les (Abadía, 62), Murillo, Oliva (Miana, 83), Cortés, Recio, Asensio (Soteras, 70), Almuzara, Villar (Biota, 77) y Óscar.

P. Ferranca: Solano, Millera, Aitor, Lalueza, Isaac, Naval (Eric, 58), Rausell (Cabrero, 46), Aarón, Arroyos, Trallero (Castillo, 46) y Guaus (Borja, 70).

Goles: 1-0, min. 31: Oliva. 2-0, min. 42: Cortés.

Árbitro: Bolea Huerto. Amonestó a Les y Asensio; a Isaac y Millera.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.