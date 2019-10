Un gol de Aznar en el añadido da la victoria al Calatayud

Aznar da los tres puntos al Calatayud con un gol sobre la bocina. Partido muy igualado el disputado en San Íñigo, en el que comenzó mejor el cuadro local, que movía con criterio el esférico, provocando que el San José no tuviese apenas posesión. Sin embargo, el Calatayud no conseguía llevar peligro al área rival, algo que si que harían los azulones, que pudieron abrir la lata con un disparo de Patrick que se marchó arriba. Acto seguido, el Calatayud estuvo cerca de poner el primero de la tarde, pero Miranda no llegó a rematar por centímetros. Así se llegó al final de los primeros 45 minutos.

Aznar decidió el partido en el tiempo añadido

La segunda miad no cambió la dinámica del partido, pues era el Calatayud el que mandaba. Pudo anotar Keko, pero Gracia lo impidió con una sensacional parada. La ocasión despertó a los zaragozanos, que adelantaron líneas, buscando inquietar con juego directo y segundas jugadas, La volvió a tener Patrick, pero su disparo no cogió puerta. Y cuando el partido parecía visto para sentencia, llegó el tanto local: Aznar controló en el área y superó por bajo a Gracia, desatando la euforia bilbilitana. Lo intentó a la desesperada el cuadro azulón, pero el buen hacer defensivo de los locales no permitió el empate.

Ficha técnica:

Calatayud: Cristobal, Gracia (Bernal, 83), Refusta, Buetas, Sellares, Asensio, Vicente (Miranda, 80), Pérez, Sergio (Serrano, 65), Aznar y Miranda (Penón, 55).

San José: Gracia, Cea, Abreu, Sory (Marín, 79), Ocampo (López, 75), García, Barriendos (Rodríguez, 84), Marchante (González, 85), Soria, Sus y Madurga (Ruberte, 64).

Goles: 1-0, min. 88: Aznar.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a los locales Sellares y Refusta; y a los visitantes Sory, Abreu, Sus y Marín. Expulsó por doble amonestación al visitante García.

