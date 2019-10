El Cuarte alarga su buen momento tras vencer al Tamarite

El Cuarte continúa con su buena racha de resultados (suma ya cuatro victorias consecutivas) tras vencer al Tamarite en un partido de alternativas que pudo llevarse cualquiera. El mayor poso del cuadro zaragozano fue decisivo para que los tres puntos se quedaran en el Municipal de Cuarte tras 90 minutos de buen fútbol y mucho ritmo.

El partido comenzó con las espedas en todo lo alto. El Cuarte era el primero en poner a prueba a su rival con un remate de cabeza de Íñigo tras un centro de Moreno que se perdió por poco. Así daba comienzo un intercambio de ataques que en pocas ocaisones llegaban a materializarse en ocasiones, si bien estas eran de mucho peligro. Lo demostró Kamaté, con un testarazo que no encontró la red por poco.

Se acababa de sobrepasar el ecuador de la primera mitad, cuando De Sus controlaba un balón en el área, se giraba y anotaba el primero de la mañana. Este gol insufló ánimos al conjunto verde, que a punto estuvo de hacer el segundo, con un disparo de Íñigo que se topó con el palo. Cuando mejor parecían estar los locales sobre el terreno de jeugo, llegó la igualada del Tamarite. Un saque de banda bien ejecutado por los hombres de Félix Jiménez pilló algo desprevenida a la defensa verde, algo que aprovechó Flo para anotar el 1-1 con picardía poco antes del descanso.

El paso por vestuarios no varió el guion del choque. El balón seguía sin tener dueño tras una primera mitad en la que el Cuarte estuvo algo mejor, si bien los porteros no tenían excesivo trabajo. Espinosa pudo dar la sorpresa con un remate en el minuto 52 que no encontró portería por poco en una de las pocas llegadas al área de los visitantes en la segunda parte.

Íñigo tiró de experiencia y calidad en el segundo tanto

La intensidad y la rapidez de juego se mantuvieron constantes hasta los minutos finales, cuando se decidió el partido. Rosell avisó en el minuto 81 con un disparo que rozó el palo, mientras que Íñigo, en el 85, tiró de experiencia para ganar un balón en largo de su guardameta y batir a Salas. Se ponía así por delante de nuevo un Cuarte que ya no concedió más ocasiones en los minutos finales, consiguiendo un nuevo triunfo que les mantiene en la parte noble de la clasificación.

Ficha técnica

CD Cuarte: Montaner, Limbeck, Muzquiz, Ginovés, Leciñena (Roldán, 74), Rosell, Íñigo, Modrego (Merino, 66), Pérez, De Sus y Moreno (Valdés, 60).

Tamarite: Salas, Gómez, Berbegal, Ars, Varilla, Raluy (Ribes, 86), Flo (Sid, 77), Agustí, Kamaté (Sanjuán, 63), Espinosa y Casals.

Goles: 1-0, min. 24: De Sus. 1-1, min. 39: Flo. 2-1, min. 85: Íñigo Pérez.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales De Sus y Múzquiz; y a los visitantes Berbegal y Varilla.

