El Actur Pablo Iglesias supera al Tardienta con un Piñero imperial

La calidad de Piñero decidió un partido que parecía condenado al empate. Comenzó el encuentro sin ritmo, con ambos equipos tratando de mandar en la medular, pero sin encadenar posesiones largas. Locales y visitantes se alternaban el dominio, aunque las ocasiones brillaban por su ausencia. El Tardienta intentaba prodigarse en campo contrario gracias a un Mendoza inspirado, pero la falta de precisión en el último tercio de campo no permitía a los hombres de Daniel Acirón llevar peligro a la meta defendida por Martín. Así, sin apenas una ocasión, se llegó al ecuador del encuentro con el resultado gafas en el electrónico.

El doblete de Piñero decantó el partido para el lado local

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos de los zaragozanos, que mejoraron notablemente con el paso a cinco centrocampistas. Los de Alfredo Alba le arrebataron el control del cuero al cuadro oscense, pero no lograban inquietar a Llorens, que vivía el partido como un espectador más. Sin embargo, apareció la calidad de Piñero para abrir la lata: el lanzamiento directo del zaragozano se coló por toda la escuadra, haciendo imposible la estirada del cancerbero. El gol tranquilizó a los locales, que ampliaron la renta minutos después: Ollés filtró un fantástico envío a un Piñero que no perdonó en el mano a mano. No hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en la capital aragonesa.

Ficha técnica:

API: Martín, Maqueda (Frías, 53), Urquiz, Puigdevall (Burgui, 17), Herrejón, Piñero, Serrano (Ollés, 67), Avellana (García, 61), Guillén y Moha.

Tardienta: Llorens, Bombín, Laborda, Murillo, Mendoza (Perales, 70), Beytat (Okón, 85), Puri, Lorente, Hernández, Burillo (Quílez, 68) y Marco (Rodrigo, 7).

Goles: 1-0, min. 71: Piñero; 2-0, min. 84: Piñero.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Avellana, Salas, Guillén, Herrejón y Burgui; y a los visitantes Burillo y Murillo.

