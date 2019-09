La puntería del fragatino César condena al Brea

Partido de poder a poder el disputado en el Piedrabuena, que vio como un superlativo César daba al traste con el buen hacer de los celestes en los primeros minutos. Comenzó mejor el cuadro zapatero, que amasaba la posesión del esférico gracias a un entonado Veintemilla. El cuadro local buscaba con claridad la meta defendida por Marc, pero la zaga rojilla se mostraba intratable en su labor. Nada pudo hacer el meta ante el buen remate de Subías, que abrió la lata a los pocos minutos de juego. El gol no cambió la dinámica, pues seguía dominando el conjunto breano, que no daba opción a su rival. Pese a ello pudo igualar la contienda el cuadro fragatino, pero el testarazo de Genís se marchó rozando el travesaño. Así se llegó al descanso, con un Brea dominador y un Fraga que amenazaba a balón parado.

Marc plantó un muro que solo Subías pudo derribar

El paso por vestuarios no mejoró a los oscenses, que solo se mantenían en el partido gracias a las intervenciones de un superlativo Marc. Sin embargo, cuando el segundo celeste parecía estar muy cerca, llegó el empate: César no perdonó ante Calavia y puso las tablas en el electrónico. El gol cayó como un jarro de agua fría en los pupilos de Raúl Jardiel ,que vieron como de nuevo el pistolero fragatino, César, volvía a perforar la meta celeste, esta vez con un ajustado disparo desde la frontal. El Brea, que veía como se le escapaba un partido que había dominado, se volcó al ataque, encerrando a un Fraga que sabía sufrir. Pudieron empatar los locales, que se encontraron con los guantes de Marc en más de una ocasión. Sin embargo, fue el Fraga el que encontró el gol de la sentencia: César culminó su triplete particular definiendo una buena contra rojilla. Tres puntos para un Fraga que sigue demostrando que es uno de los conjuntos más entonados de la Tercera División

Ficha técnica:

Brea: Calavia, Subías (Martínez, 67), Sicilia, Rafa, Velasco, Guillén, Pérez, Moreno (Sarvisé, 67), Carrasco, Veintemilla (Rubio, 59) y Navarro.

Fraga: Marc, Castilla, Genís, Chiné, Gil, Puch, García, Cabistañ (Leo, 46), César, Bernabé (Casanova, 75) y Radwan (Budría, 86).

Goles: 1-0, min. 12: Subías; 1-1, min. 57: César; 1-2, min. 64: César; 1-3, min. 89: César.

Árbitro: Sánchez López. Amonestó al local Guillén y a los visitantes Radwan, García, César, Budría y Marc.

