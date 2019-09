El Calatayud castiga la falta de gol del Épila

Los bilbilitanos aprovecharon el tempranero gol de Aznar para llevarse los tres puntos de Épila. Saltó mejor al tapete el conjunto visitante, que dominaba gracias a la intensidad de sus centrocampistas. No tardó en inaugurar el marcador el Calatayud, que aprovechó un lanzamiento de penalti para anotar el primer tanto del partido. El gol no cambió la dinámica de los bilbilitanos, que seguían siendo superiores a los locales y generando ocasiones. En una de ellas pudo llegar el segundo, pero Fabre no estaba por la labor. Escasos minutos antes del intermedio llegó la más clara del Épila en la primera mitad: Latapia se plantó en el área, pero su disparo se marchó rozando la madera.

Cristobal fue un muro para los atacantes locales

Las permutas realizadas por Juan Carlos Remiro cambiaron la cara a los locales, que se lanzaron a por el empate si red de seguridad. No tardaron en llegar las primeras, en las botas de Sánchez y de Álvaro, que se toparon con un brillante Cristobal bajo palos. El ciclón epilense no aminoraba, pero tampoco lo hacía el meta visitante, que no permitía a los locales besar las mallas de La Huerta. Así, con Cristobal como auténtico héroe visitante se llegó a la conclusión del tiempo reglamentario, certificando la victoria del Calatayud en un campo muy complicado.

Ficha técnica:

Épila: Fabre, González, Molina, Zapata (García, 46 (Moreno, 77)), Chueca, Latapia, Turrubia, Sánchez, Tapia (Arroyave, 46), Ntutumu (Álvaro, 46) y Abad (Alonso, 62).

Calatayud: Cristobal, Bernal, Vicente, Refusta, Sellares, Asensio (Mateo, 84), Serrano, Pérez (Gracia, 70), Miranda (Blasco, 89), Aznar y Penón (Sergio, 80).

Gol: 0-1, min. 11: Aznar.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Zapata, Turrubia y Arroyave; y a los visitantes Sellares y Serrano.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.