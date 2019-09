El Calatorao supera con claridad al Morata

Un Calatorao más enchufado consiguió llevarse los tres puntos del campo de un rival directo. El balón echó a rodar con ambos equipos bien plantados sobre el verde de La Dehesilla, mostrando mucha intensidad, sabedores de la importancia de la misma en esta categoría. Con el paso de los minutos fue el equipo local el que dio un paso adelante, pudiendo anotar en un par de ocasiones, pero la falta de acierto fue un lastre durante la primera mitad. La misma suerte corrió el cuadro visitante, que gozó de una buena ocasión en las botas de Rodríguez, pero el punta no acertó en la definición. Con esas ocasiones se fue el encuentro al descanso, con el resultado gafas campeando en el electrónico.

El Calatorao se mostró más intenso en la segunda mitad

La reanudación mejoro notablemente a los visitantes, que se mostraron mucho más intensos que su rival. Los hombres de Rubén Muñoz subieron la presión, asfixiando a un Morata que no lograba encontrar las buenas sensaciones de la primera jornada. El Calatorao no tardó en encontrar el premio del gol: Ricardo aprovechó un balón medido para ajusticiar a Morales. El Morata no encajó bien el gol y permitió al conjunto visitante llevar el peso del partido. Los locales decidieron adelantar líneas, dejando mucho espacio a la espalda de los zagueros. Así llegó el segundo visitante: una buena contra la finalizó Bermúdez con un gran remate de cabeza. Los hombres de David Viejo lo intentaron con más corazón que cabeza, pero no pudieron volver a meterse en el encuentro.

Ficha técnica:

Morata: Morales, Abid (Joven, 80), Ferrando, Cabeza, Polo, Aznar, Gracia, Alonso, Cobos, Entrena y Marín (López, 66).

Calatorao: Arévalo, Martí, Villalba, Tarik (Lorente, 87), Júdez, Rodríguez (Denis, 57), Sánchez (Sanz, 78), Ricardo (Balsas, 89), Diloy (Bermúdez, 63), Baguena y Urgel.

Goles: 0-1, min. 50: Ricardo; 0-2, min. 76: Bermúdez.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó al local Cobos y a los visitantes Sánchez, Tarik y Urgel.

