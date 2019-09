El Andorra salva un punto ante un buen Montecarlo

El Andorra sumó un punto en el partido disputado en el Juan Antonio Endeiza ante el Montecarlo en una tarde en la que los dos conjuntos tuvieron sus alternativas. El primero en abrir el marcador fue, precisamente, el Montecarlo, que con un tanto de Marco, que con un gran disparo lograba besar las redes de la meta de Risco y adelantarse en el tanteo cuando apenas se habían disputado 16 minutos de partido. El gol no mejoró a los mineros, que veían como los rojillos les superaban en los duelos. Pudo ampliar la renta el Montecarlo desde el punto de penalti, pero Risco no permitió a los visitantes poner tierra de por medio. Los locales se limitaban a colgar balones, pero no intimidaban demasiado a una zaga liderada por Cantero. El Andorra reaccionó a cuatro minutos del final del primer tiempo con un tanto de Juárez. El jugador andorrano estaba inspirado y apenas tres minutos después sometía de nuevo a Fortún para anotar el (2-1).

Los rojillos fallaron un lanzamiento de penalti

El paso por vestuarios mejoró a los rojillos, que saltaron al verde mejor que los locales. No tardó en evidenciarse, pues Seck anotó un auténtico golazo al fusilar a un Risco que nada pudo hacer ante el potente remate. Lo siguió intentando el conjunto zaragozano, que se pudo llevar el partido en otra ocasión de Rami, que se volvió a encontrar con los guantes milagrosos de un Risco que fue un auténtico suplicio para los atacantes rojillos. Al final reparto de puntos que deja a los del José Luis Violeta con un sabor agridulce y a los locales con la sensación de ganar un punto.

Ficha técnica:

Andorra: Risco, García Galve, Montañés, Blasco, Juárez, Mahammadou, Ortega (Villanueva, min. 32), Cubero (Lázaro, min. 72), Mombiela (Gra, min. 82), Traore, Ondo

Montecarlo: Fortún, Bueno (Latre, min. 77), Cantero, Latre, Cardiel (Gil, min. 80), Ramírez, Tazueco, Íñiguez, Fabregat, Seck (Bueno, min. 72), Marco

Goles: 0-1: Marco, min. 16; 1-1: Juárez, min, 41; 2-1: Juárez, min. 44; 2-2: Seck, min. 59

Árbitro: Fernando Jarque, que mostró la amarilla a los locales Montañés, Lázaro, Susoho, Cubero y Juárez, y a los visitantes Íñiguez, Bueno, Gil y Latre (2)

