El Fuentes golea en casa del Cella

El Fuentes se llevó el premio de los tres puntos de su visita al campo cellano, mientras que los celestes aquejaron un castigo excesivo al encajar un parcial de 0-4 en el arranque liguero.

Comenzó mejor el cuadro visitante, que no paraba de encadenar buenos pases en zona de tres cuartos, mareando a un Cella que persiguió sombras durante todo el partido. Abrió el marcador Roche pasada la media hora con un soberbio remate que superó la estirada de Bernuz. El Fuentes no cesaba en su empeño de dejar sentenciado el encuentro antes de los primeros cuarenta y cinco minutos, pero la falta de acierto en los metros finales no permitió a los visitantes ampliar su ventaja antes del ecuador.

El Fuentes fue mejor durante todo el encuentro

Tras el descanso volvió el vendaval fuentero, que puso tierra de por medio con el tanto de Molinero. La cuenta en el casillero visitante siguió aumentando a veinte minutos del final con un gol de Gutiérrez, que aprovechó un buen servicio desde la banda para ajusticiar al meta local. Requeno selló la victoria a falta de cinco minutos para el final con un precioso tanto tras jugada colectiva. No dio tiempo para más y los tres puntos viajan a Fuentes y sitúan al cuadro fuentero como primer líder de la competición.

Ficha técnica:

Cella: Bernuz, Torres, Argilés, Herranz, Royo (Martin Bronchal, min.70), Blasco (Da Silva,, min. 60), López (Esteban, min. 80), Navarrete (Fortea, min. 82), Mohamed (García Sancho, min. 72), Enguita, Romo

Fuentes: León, Labadía, Salvador, Briz, Casalo, Tobajas, Molinero (Gutiérrez, min. 67), Roche (Toprres, min. 58), Requeno, Merino (Mazas, min. 83), Garín (Nieto, min. 75)

Goles: 0-1: Roche ('33); 0-2: Molinero ('50); 0-3: Guitérrez ('70); 0-4: Requeno ('85)

Árbitro: Ionut Berechet, que mostró cartulina amarilla a los locales López ('2) y Navarrete ('44)

