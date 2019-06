Después de no poder conseguir el ascenso directo a Segunda División B a las primeras de cambio, llega la segunda oportunidad para el Tarazona. Ahora toca hacer el popularmente conocido como 'camino largo', es decir, el de llegar sano y salvo a la definitiva tercera eliminatoria.

Una ruta sobradamente conocida en la capital del Moncayo, no en vano es por donde han transitado sus anteriores intentonas de subir a la categoría de bronce y a la que llega tras no haber podido superar al Orihuela. Fueron muchos los minutos donde los de David Navarro estuvieron a un solo gol de poner el duelo a su favor. Pero los alicantinos tenían mucha experiencia acumulada en sus botas, y no les hizo falta más allá que ser efectivos.

El encuentro de ida será en tierras malacitanas este domingo a las 20.00

Arranca por lo tanto la primera de las dos rondas a superar y será ante una cara conocida últimamente por tierras aragonesas, ya que el caprichoso azar ha querido emparejar a los rojillos con el Centro de Deportes El Palo, verdugo del Illueca hace una semana. La ida se celebrará este domingo en el Nuevo San Ignacio (20.00, Aragón Deporte), mientras que el Municipal turiasonense dictaminará al ganador una semana después.

Aspectos positivos y negativos en el emparejamiento ante los malacitanos. Sin duda lo mejor es que no va a resultar un contrincante desconocido. Más bien al contrario, el cuerpo técnico habrá tenido la oportunidad de ojear el doble duelo ante el Illueca para sacar los puntos débiles y apuntalar aquellos en los que podrían hacer daño. La otra cara de la moneda será el largo desplazamiento que ojalá no influya negativamente.

Supo sufrir El Palo en el Papa Luna, aguantando con un futbolista menos las acometidas de un Illueca que estuvo volcado hasta el pitido final. Muchos de sus jugadores acabaron tumbados en el césped por el esfuerzo realizado, y ahí parece que el Tarazona puede tener una carta a su favor, ya que llega más fresco al tramo final de la campaña. Los chicos de David Navarro buscarán hacer algún gol a domicilio y venir con un resultado positivo para poner la rúbrica a la eliminatoria en su campo.

