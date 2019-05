La pegada del Ebro acaba con el Stadium

El Ebro logró llevarse los tres puntos del Gregorio Usabel en un partido muy disputado que se resolvió en la segunda parte. La mayor pegada blanquiazul marcó la diferencia para lograr tres puntos que confirman a los de La Almozara en la cuarta posición tras una buena temporada que despedirán la próxima semana ante su afición.

Los dos equipos saltaron al césped muy centrados y dispuestos a hacerse con la posesión del balón desde el primer minutos. El juego ofensivo fue la tónica habitual en un primera parte muy vistosa para el espectador, si bien el marcador no se movió. Los visitantes se mostraron más incisivos a la hora de llegar al área contraria, con Tazueco como protagonista en la banda derecha y varios centros al área que estuvieron cerca de suponer el primero. No se quedó atrás el cuadro verde, que hizo intervenir a Gracia en un par de ocasiones de peligro sin consecuencias para el tanteador.

Tras el descanso, el Ebro dio un paso adelante y comenzó a tomar la iniciativa del partido. Poco a poco, los locales fueron dando un paso atrás, buscando ataques rápidos y directos cuando disponían de la posesión. Sin embargo, fue el Ebro quien golpeó primero. Una jugada a balón parado desembocó en un centro al segundo palo que Gracia no desaprovechó para hacer el primero.

El partido se resolvió en los últimos 20 minutos

El empuje de los de Manuel Peñas no se quedó ahí, y Tazueco originó el segundo tanto poco después. El extremo fue derribado en el área tras una cabalgada por banda, anotando Luisiama la pena máxima. Con el 0-2 en el marcador, el Stadium comenzó a mandar balones al área rival. Así llegó el tanto loca, con un centro de córner rematado por Gea que hizo soñar a los de Carlos Basarte. Con apenas cinco minutos por delante, el marcador no se movió más a pesar de que ambos conjuntos lo intentaron, si bien no crearon apenas peligro.

Ficha técnica:

St. Casablanca: Ricón, Cebrián (Mendoza, 75), Lagos, Arruza (Gea, 57), Rubi, Guillén, Urquizo (Pérez, 46), Chaves, Cortés (Izquierdo, 67), Rodrigo y Tolo.

CD Ebro: Gracia, Tenas, Bernal, Mazas, Gracia (Buetas, 89), Redrado, Tazueco (Sans, 84), Hernández (Villa, 89), Ripollés, Luisiama y Herrero.

Goles: 0-1, min. 69: Gracia. 0-2, min. 74: Luisiama, de penalti. 1-2, min. 84: Gea.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó a los visitantes Bernal, Peñas, Tenas, Redrado y Gracia.

