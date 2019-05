El Ejea dejó escapar una buena oportunidad para certificar su permanencia en la categoría. Sin embargo perdió ante un rival directo y tendrá que asegurar la salvación en una última jornada de infarto. No fue un buen partido de los de Guillermo Fernández Romo que carecieron de ambición y les faltó pólvora.

Los arlequinados empezaron el partido con mucha intensidad ante un Ejea algo más conservador. Y a los ocho minutos estrenó el marcador por medio de Óscar Rubio. Los aragoneses tuvieron que nadar contracorriente a partir de entonces. No se vinieron abajo y forzaron dos córner consecutivos que no acabaron en nada porque la defensa local estuvo atenta. En el minuto 20, el Ejea dispuso de su primera oportunidad de gol en un centro de Garcés que no encontró rematador. El resto de la primera parte fue de control catalán, que llegó con más facilidad al área aragonesa pero sin crear ocasiones de gol. El Ejea se defendió con mucho orden y no dio margen a su rival a ampliar el marcador.

Saltó el Ejea en busca de algo positivo en la segunda mitad pero no encontró el premio

Tras el paso por los vestuarios, el Ejea salió con otro aire y apostó más por el fútbol de ataque. Así a los 49 minutos el guardameta Roberto tuvo que intervenir con los puños y con mucho acierto a un disparo de David Mainz. La situación se torció para los aragoneses cuando en el minuto 56 era expulsado Ramón por una entrada a Roberto que dejaba a su equipo en inferioridad numérica. En el 61, Diego Suárez, en el interior del área, chutó pero el balón se marchó por el lateral de la red de la portería de Roberto. Los visitantes, a la contra, hacían daño a su rival.

Ya en la recta final, el Ejea hizo un último esfuerzo consciente de lo que se jugaba. A dos minutos para la conclusión, Roberto, uno de los grandes destacados de los catalanes, detuvo con mucha seguridad un lanzamiento de falta de Lafita. Los visitantes acabaron con nueve jugadores por la expulsión de Otín, que vio la roja directa.

Ficha técnica:

CE Sabadell FC: Roberto, Óscar Rubio, Cobo (Ozkoidi, 46), Mariano, Pedro Capó, Nico, Ángel, Adri Cuevas, Pol Ballesteros (Néstor Querol, 78), Felipe Sanchón (Antonio, 75) y Édgar Hernández.

SD Ejea: Loscos, Garcés, Andriu, Mingotes, Lucho; Moustapha, Julio de Dios (Valero, 71), Roy (Garde, 46), Diego Suárez (Lafita, 77), David Mainz y Ramón.

Gol: 1-0, min.8: Óscar Rubio.

Árbitro: Recio Moreno, Navarro. Tarjetas amarillas a los locales Cobo, Adri Cuevas, Ángel, Öscar Rubio; y a los visitantes Mingotes, Julio de Dios y Lafita. Doble amonestación a Ramón ( 54) y roja directa a Otín (90).

