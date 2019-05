El Deportivo Aragón certifica su participación en el "play off" de ascenso a 2ªB. El filial llegaba a esta cita capital tras seis victorias consecutivas, buscando la séptima que le permitiese asegurar la plaza de "play off". Su rival, el Villanueva, se presentó en la Ciudad Deportiva con los deberes hechos, pues había conseguido la salvación de manera matemática la pasada jornada. El balón echó a rodar sobre el tapete con el conjunto de Javier Garcés intentando mandar desde el primer minuto. La necesidad de uno y otro conjunto se hacía patente sobre el terreno de juego, pues eran los blanquillos los que amasaban el cuero, no permitiendo a los visitantes realizar su juego. Sin embargo, los azulgranas estaban cómodos con su papel, aguantando las acometidas zaragocistas y buscando alguna contra con la que llevar peligro a la portería de Paisa. La buena labor defensiva del Villanueva impedía al Deportivo Aragón llevar peligro a la meta de Artero, algo que se mantuvo hasta el pitido que decretaba el descanso.

Los de Javier Garcés dominaron durante todo el encuentro

El paso por vestuarios mejoró a los locales, que salieron más precisos, logrando profundizar en el entramado defensivo azulgrana, que aguantó hasta pasado el ecuador de la segunda mitad. Pudo adelantarse el conjunto blanquillo, pero el testarazo de Hernández lo escupió la madera. Corría el minuto 77 cuando llegó el tanto que cambiaba el signo del partido: Nick recibió en tres cuartos, se perfiló para su pierna hábil y golpeó con violencia, haciendo inútil la estirada de Artero. El tanto tranquilizó a los locales, que vieron como por fin estaban haciendo los deberes. No tardó en poner tierra de por medio el Deportivo Aragón con un tanto de Rotellar, que empujó a gol un gran pase de Carlos Vicente. El Deportivo Aragón gestionó con cabeza los últimos minutos de juego hasta el pitido final, que certificó el "play off" de ascenso a Segunda División B para un equipo que parecía tenerlo imposible jornadas atrás.

Ficha técnica:

RZD_Aragón: Paisa, David Vicente, Marcén, Nick, Javi Hernández (Carrasco, 78), Marc Aguado, Carlos Vicente, Álvarez, Hamza (Navarro, 89), Torras y Júnior (Rotellar, 60).

Villanueva: Artero, Guillermo, Farina, Toño Jiménez, Osanz, Miki (Ruiz, 80), Alcaine, Pascu (Bogado, 55), Marcos (Konare, 65), Lafuente y Edu.

Goles: 1-0, min. 77: Nick. 2-0, min. 84: Rotellar.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los visitantes Miki, Konare, Alcaine, Osanz y Farina.

