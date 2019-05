Dulce empate del Colo Colo para sellar la permanencia en Segunda División

Empate del Colo Colo que le permite cerrar una temporada de ensueño. Los azulones firmaban tablas frente al Córdoba Futsal (2-2) para sellar una sufrida pero más que merecida salvación. No vinieron de paseo los andaluces que a pesar de no jugarse nada a nivel clasificatorio plantaron cara.

Salían los de Alfonso Rodríguez conscientes de lo que se jugaban en 40 minutos. La permanencia pasaba por vencer o empatar para depender de sí mismos. Diego Sancho ponía muy pronto las cosas de cara para los locales abriendo el marcador con solo 13 segundos transcurridos. Tocaba y tocaba el Colo Colo pero no acababan de ampliar la renta, algo que los verdiblancos harían en el minuto 4 por medio de Solis (1-1). El partido estaba abierto aunque la figura de Cristian, portero andaluz, evitaba romper el empate. Al filo del descanso, un desafortunado remate de Carlos García en las inmediaciones de su propia área iba a terminar con gol en contra. David Leal ponía en tensión a los zaragozanos volteando el resultado (1-2).

La segunda mitad tuvo tensión hasta el último segundo con oportunidades para los dos equipos

Tras el paso por vestuarios, los azulones salieron con la intención de dar la vuelta a la contienda. El tanto definitivo de la igualada llegaría en las botas Muniesa en el minuto 24. El zaragozano anotaba tras hacerse con un rechace del meta cordobés y el balón se colaba entre las dos piernas del portero. Achuchaba el Colo Colo en busca del tercer tanto que les pusiera por delante, especialmente en la figura de un activo Muniesa. Los últimos minutos pudieron decantar la balanza para cualquiera aunque finalmente el empate se daba por bueno en un abarrotado pabellón de La Granja.

Destacado Derroche de pundonor del Colo Colo para vencer en Talavera

Por otro lado, los rivales directos del Colo Colo por eludir el descenso caían derrotados (Soliss Talavera y Gran Canaria), resultados que certificaban la salvación del cuadro aragonés en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Más que meritoria esa permanencia en las filas de los zaragozanos, que no cuentan con ningún jugador profesional. El limitado presupuesto de los azulones no permite percibir ninguna compensación económica a los futbolistas, factor que en la pista no se notaba doblegando a rivales totalmente profesionales.

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.