Un eficaz Andorra se lleva los tres puntos del feudo del Quinto

El Quinto no pudo reencontrarse con la victoria ante un Andorra que ejecutó a la perfección una exhibición de eficacia de cara a puerta que pone fin a una racha de dos partidos seguidos sin puntuar.

Consulta todas las noticias de la categoría.

Destacado El Bujaraloz se aleja de la permanencia tras empatar ante el Valderrobres

El conjunto minero no tardó en ponerse por delante en el marcador: un mal despeje de Mallor facilitó que Fernández abriera la lata desde fuera del área. El Quinto no se rindió y fue acumulando ocasiones para empatar el choque, como los disparos de Usón y Salvador, que sin embargo no vieron puerta, o con varios centros laterales que no encontraron rematador. Antes del descanso, el banquillo local protestó un penalti no señalado tras un supuesto despeje con el codo de un defensa andorrano.

Los de Quinto de Ebro acusaron su falta de acierto

Tras el descanso el Quinto dio un paso hacia delante. Elías tuvo una de las ocasiones más claras de gol de los locales, pero su remate se marchó por el lateral de la red. El Andorra materializó una salida a la contra en el minuto 56 gracias a Ginés, que puso el cero a dos en el marcador. El Quinto seguía dominando el juego, y de nuevo Elías tuvo la oportunidad de estrenar el casillero local, pero su remate se encontró con un defensa visitante cuando este se iba a meter dentro de la red. En el minuto 81 Rodrigo centró desde la banda para que Bouayadi recortara distancias. A l poco tiempo, Bouayadi volvió a aparecer y tuvo el gol del empate en su cabeza, pero su remate se marchó por encima del larguero.

Destacado El Alcañiz se muestra efectivo en ataque para vencer al San Fernando

Ficha técnica:

Quinto: Mallor, Bes, Budría, Elías (Gonzalvo, 80), Usón, Gracia, París, Salvador (Abós, 57), Pérez (Galusca, 57), Blasco y Bouayadi.

Andorra: Latienda, Sola, Villar, Guía (Donoso, 75) (Arribas, 89), Fernández (Serrano, 85), Ginés, Agorreta, Navaz, Guillén, Gregorio (Pérez, 71) y Bernal.

Goles: 0-1, min. 3: Fernández. 0-2, min. 56: Ginés. 1-2, min. 81: Bouayadi.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los locales Budria, Gracia, Abós y Bes y al visitante Navaz. El visitante Bernal fue expulsado en el minuto 89 por doble tarjeta amarilla.

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.