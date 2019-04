El Bujaraloz se aleja de la permanencia tras empatar ante el Valderrobres

Reparto de puntos que deja muy tocado al Bujaraloz. Las esperanzas de los locales por mantener la categoría pasaban por superar a un Valderrobres ya descendido y no saltaron al verde con ganas de hacerlo. Las ocasiones se sucedían para el cuadro bujaralocino, que se encontró con Estupiña hasta en tres ocasiones antes del minuto cinco. El que si que acertó fue Ruiz, que superó al meta visitante con un fuerte testarazo. El gol relajó a los locales, que se confiaron, dejando que el conjunto turolense llevara el peso del partido. El Valderrobres comenzó a combinar con calidad, gustándose y generando peligro en la meta defendida por Villagrasa. Así llegó el tanto del empate: Lucano robó en tres cuartos, condujo ante la mirada de la zaga local y, con un ajustado disparo, superó la estirada del cancerbero.

La reanudación volvió a mostrar al mejor Bujaraloz, que pudo ponerse por delante hasta en dos ocasiones, pero no estuvo fino en el remate. Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, llegó el tanto de los turolenses: Inglés aprovechó un rechace en el área para introducir el cuero en el fondo de las mallas. No duró mucho la alegría en el conjunto visitante, pues cinco minutos después llegaría el empate, obra de Malenca, que empujó a gol un balón muerto en el área. Los locales pasaron a defensa de tres y se volcaron al ataque, lo que provocó que el Valderrobres pudiera llevarse los tres puntos a la contra, pero no lograron superar a Villagrasa. Al final reparto de puntos que, prácticamente, condena al Bujaraloz al descenso a Primera Regional.

Ficha técnica:

Bujaraloz: Villagrasa, Cofreces, Ruíz, Pedro (Morón, 62), Clavel, Serrate, Lamenca, Ruiz, Borja, César y Samper.

Valderrobres: Estupiña, Abella, Espallargas, Inglés, Deosdad, Ceperuelo, Laissaoui, Segurana, Lombarte (Monteiro, 47), Lucano y Roca (Lazrak, 58)

Goles: 1-0, min. 8: Ruiz; 1-1, min. 20: Lucano; 1-2, min. 69: Inglés; 2-2, min. 74: Malenca.

Árbitro: Jarque Clemente. Amonestó a los locales Serrate, Borja, Clavel, César y Samper; y a los visitantes Deosdad, Segurana, Lazrak, Estupiña y Monteiro.

