El Ebro saca un buen punto en Olot

El Ebro se despidió prácticamente del sueño de seguir luchando por jugar el ´play off´ de ascenso a Segunda A. El empate cosechado en Olot le descuelga de las primeras cuatro posiciones de la clasificación. Fue un enfrentamiento aburrido, de escasa calidad y de muy pocas ocasiones claras de gol.

No tardó mucho el portero Salva en tener que exhibirse. Cuando solamente se habían cumplido dos minutos de juego, un remate de Marc Cosme la pudo detener el guardameta. Era la primera opción del partido. El Olot había saltado al campo con algo más de ambición ante un Ebro que parecía que jugaba a especular. Los catalanes continuaron insistiendo en busca de un gol que les pudiera dar tranquilidad. El Ebro no generó ocasiones hasta el final de la primera parte. A cinco minutos para el descanso, Ballesté tuvo que exhibirse al desviar un duro tiro de Dani Martínez. Sacó una mano milagrosa para los intereses del equipo de la Garrotxa. No se movió el marcador al final de la primera parte.

Ya en la segunda mitad, el Olot intensificó su presencia en el área visitante. Alfredo realizó una gran jugada en la frontal del área pero su jugada no obtuvo el premio esperado ya que Héctor Simón no pudo culminarla. La respuesta zaragozana llegó dos minutos más tarde cuando Sergio Cortés centró un balón y Raúl González remató de tacón muy forzado.

La cosas se iban a poner de cara para los zaragozanos con la expulsión de un rival

En el minuto 72, el Olot se quedaba en inferioridad numérica al ser expulsado por roja directa Héctor Simón, supuestamente por protestar una falta. Así pues, el Ebro jugó con superioridad veinte minutos. Ya en tiempo de añadido de la segunda mitad, Marc Cosme centró un balón que a punto estuvo de rematar Guzmán. Fue la última oportunidad de un partido que acabó sin goles. El Ebro sumó un punto que descuelga a los hombres de Manolo González de la lucha por entrar en el ´play off´.

Ficha técnica:

UE Olot: Ballesté; Jose, Carles Mas, Barnils, Héctor, Pedro, Alfredo (Guzmán, 75), Alan Baró (Jordi Masó, 46), Pep, Eloi Amagat (Marc Mas, 69) y Marc Cosme.

CD Ebro: Salva; Jon Ander, Cantero, Michele, Ubay, Selfa, Teo Tirado, Sandro, Raúl González (Nierga, 79), Dani Martínez (Víctor García, 74) y Javi Cabezas (Sergio Cortés, 58).

B: Sergio Cortés, Monforte (ps), Fode, Nierga, Víctor García

Árbitro: Caucelo Sace, andaluz. Tarjetas amarillas a los locales Carles Mas y Héctor Simón.

