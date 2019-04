Los errores condenan al Teruel en el feudo del Espanyol B

Tocará Sufrir. El Teruel sumó su segunda derrota consecutiva y la cuarta jornada sin ganar y se coloca en zona de ´play out´. Los de Dani Aso supieron resistir casi toda la primera parte pero un gol encajado al filo del descanso, trastocó los planes aragoneses, y a partir de ahí los rojillos fueron a remolque.

Empezó mejor el cuadro turolense aunque la falta de acierto en ataque le impidió adelantarse

Los visitantes consiguieron en los primeros minutos que el ímpetu de su rival muriera en el centro del campo. El balón casi nunca llegó a su área por lo que Valera no tuvo excesivo trabajo. Un buen trabajo que no se correspondió con la faceta ofensiva ya que el Teruel apenas creó peligro dante Edu Frías. Becerra pudo haber decantado la balanza en favor de los aragoneses tras una buena jugada de Ronald. A partir de ahí y hasta casi el final de la primera parte no sucedió nada. Y cuando el colegiado estaba a punto de dar por finalizada la primera mitad llegó el primer gol del Espanyol B. Una buena jugada de Moha, que asistió a Campuzano acabó con un claro penalti. El mismo jugador del conjunto catalán se encargó de lanzar la pena máxima y aunque Valera rechazó el disparo, Campuzano recogió el esférico para, esta vez sí, hacer el 1-0.

Destacado Tres puntos tan importantes como necesarios del Ejea ante el Alcoyano

Tras el receso, el Teruel buscó dar un paso adelante consciente que el resultado no era bueno para sus intereses de permanencia. Su fuerte salida en la segunda mitad fue perdiendo gas a medida que fueron transcurriendo los minutos. El Espanyol B, muy seguro atrás, se defendió con mucha contundencia y orden. Campuzano pudo aumentar las distancias en el marcador, tras un nuevo servicio de Moha, pero Valera estuvo muy atento realizando una gran intervención. Fue el preámbulo del segundo tanto. Un despiste defensivo fue aprovechado por Max, que cazó un balón para plantarse ante el meta visitante y hacer el (2-0). El segundo tanto dio mucha tranquilidad al conjunto blanquiazul ante un Teruel que jugó a la desesperada en busca de un gol que le permitiera meterse de nuevo dentro del encuentro.

En los instantes finales llegó el tercero para el Espanyol B. Pau Martínez, jugador juvenil, agradeció la confianza del técnico David Gallego para hacer el 3-0. Los últimos minutos fueron de puro trámite.

Ficha técnica:

RCD Espanyol B: Edu Frias; Víctor, Carles Soria, Iago, Nacho, Manchón, Doncel (Nico, 52), Pol Lozano, Campuzano (Pau Martínez, 77), Bermejo (Max, 40) y Moha.

CD Teruel: Valera; De la Mata, Aspas, Cabezas, Txiki, Ronald (Leira, 74), Diego Peláez (Gabi, 70), Bikoro, Dieste, Becerra y Pablo Gallego (Peñaloza, 58).

Goles: 1-0, min.45: Campuzano. 2-0, min.70: Max. 3-0, min.81: Pau Martínez.

Árbitro: Muñoz Piedra, colegio madrileño. Amonestó a los locales Pol Lozano, Iago y Carles Soria; y a los visitantes

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.