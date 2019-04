El Old School se proclama campeón de la Primera División Femenina A1

El Azulejos Moncayo-Helios derrotó a domicilio al Old School en el segundo partido de la final, pero el propio Old School se tomó la revancha en el choque decisivo y levantó el título liguero después de un fin de semana cargado de intensidad, emoción, cansancio y derroche físico por parte de dos equipos que han demostrado un nivel sobresaliente a lo largo de esta gran final.

Segundo partido

Old School 80-82 Azulejos Moncayo-Helios

(22-20, 17-17, 18-18, 14-16 y 9-11)

El Azulejos Moncayo-Helios venció por la mínima al Old School en el segundo partido de la final por el título, un encuentro que tuvo que irse a la prórroga para decidir al ganador. Las locales comenzaron golpeando primero, y lograron las primeras ventajas en el marcador, pero el cuadro heliófilo supo contestar al gran inicio de su rival para igualar las tornas al final del primer parcial. El segundo cuarto fue un continuo toma y daca por parte de dos conjuntos muy bien plantados en la pista, con las ideas muy claras tanto en ataque como en la parcela defensiva. Las azulonas gozaron de una ventaja de cuatro puntos a falta de un minuto para el intermedio, pero un arreón final del Old School hizo que consiguiera un parcial de 6-0 a su favor para irse al descanso dos puntos arriba.

Tras el paso por vestuarios, el equipo local salió en tromba y adquirió una renta de seis puntos, pero las heliófilas neutralizaron su desventaja. Estos terceros diez minutos transcurrieron por la misma senda que toda la primera mitad. En el último periodo, el Azulejos Moncayo-Helios apretó las tuercas en defensa para dominar los tiempos y cobraron una ventaja de seis puntos, pero a falta de tres minutos para la conclusión, un triple y dos tiros libres hicieron que el Old School se pusiera tan solo un punto por debajo. Cuando tan solo quedaban 20 segundos, Ralla anotó un triple para poner a las heliófilas dos puntos arriba, pero Beatriz Bollullo, que acabó con 38 de valoración, encestó para mandar el choque al tiempo extra.

Las jugadoras del Old School salieron con las pilas recargadas en la prórroga y tomaron la delantera, pero las azulonas no dejaron de creer, y una canasta de Marina García tras robo de balón puso a su equipo tan solo dos puntos por debajo. A falta de 17 segundos, y con el empate a 80 campando en el luminoso, Carrascosa aprovechó un genial pase de Marina Vilella (30 de valoración) para dejar el definitivo 80-82 con el que se cerró el duelo.

Una canasta de Carrascosa a falta de escasos segundos mandó la final al tercer partido

Tercer partido

Azulejos Moncayo-Helios 66-70 Old School

(15-16, 17-17, 16-18 y 18-19)

El Old School, que dominó en la faceta reboteadora, se adjudicó el tercer partido en la pista del Azulejos Moncayo-Helios y se hizo así con el título liguero tras un último encuentro marcado por el cansancio y la enorme actuación una vez más de Beatriz Bollullo. El cuadro heliófilo salió más concentrado y con mayor intensidad que su rival, pero el Old School reaccionó enseguida para igualar las tornas y marcharse un punto arriba al final del primer cuarto. El segundo parcial fue un continuo intercambio de canastas entre ambos conjuntos, y el juego se convirtió en un tú a tú en el que no había un claro dominador. Un triple de Elena Cobos hizo que el Old School llegara al intermedio con una mínima ventaja de un punto.

El paso por vestuarios le sentó muy bien al Old School, que salió en tromba y marcó las primeras diferencias, pero las azulonas se reactivaron de nuevo para poner la igualada en el marcador al inicio del último periodo (51-51). Otro arreón, pero esta vez de Old School, provocó que se marcharan hasta ocho puntos arriba, momento en el que el partido parecía visto para sentencia. Pero las jugadoras del Azulejos Moncayo-Helios no se rindieron y llegaron a recortar para ponerse solo tres puntos abajo a falta de 20 segundos. Un tiro libre anotado por Urgel acabó con las esperanzas de las heliófilas, sentenciando definitivamente el choque.

