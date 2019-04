El Zaragoza CFF llega preparado al momento cumbre de la temporada

Nueva victoria del Zaragoza CFF que cierra una liga regular excelente como campeonas del grupo tercero con 66 puntos e invictas en casa.

El entrenador local Cristian Aleza introdujo cambios y el equipo comenzó un poco frío dada la situación del encuentro, pero un solo aviso bastó para despertar al equipo. El Sant Gabriel, que tuvo el deportivo gesto de hacer el pasillo reconociendo al equipo campeón, tuvo la primera ocasión clara y minutos después, el marcador ya reflejaba mínima ventaja a favor. Avisó primero Sara del Estal tras la apertura de Salma y a la segunda, Carolina aprovechó un balón en el área para introducirlo en la red.

El partido queda bien encarrilado en la primera mitad gracias al 2-0

No se vino abajo el conjunto catalán que siguió intentándolo, sin embargo, las aragonesas no bajaban el pistón y cuando el partido sobrevolaba el minuto 35, un correcaminos llamado Salma transitó desde el centro del campo para recibir al espacio y en el mano a mano, no perdonó poniendo el segundo en el luminoso. Solo quedaban diez minutos de primera mitad, pero tuvo tiempo una imperial Patricia Larque de aguantar el uno contra uno sacando una manopla prodigiosa y evitar que el tanteador se apretara.

La segunda mitad trajo consigo un doble cambio: en portería entrando Longa por Patricia y en la medular, Elena Valej por Ali Pérez. Unos segundos 45 minutos en los que el Zaragoza CFF controló el tempo y pudo ampliar de inicio con un slalom magnífico de Salma que marró en el mano a mano y un disparo a bocajarro de Made que se marchó arriba.

Más adelante, entraron Gisele Montenegro y la capitana Nuria Mallada, con lo que se agotaron los cambios. En el minuto 65, Sara asistió a una Bárbara que definió con una clase abrumadora: regate en el área pequeña y disparo por debajo de las piernas de la guardameta para dar prácticamente el cierre al encuentro.

No hubo más tantos, aunque sí aspectos a destacar y el principal fue la segunda parte de una solvente Longa que estuvo segura y demostró sobriedad bajo los palos sacando además una gran mano en un disparo desde dentro del área y volando en una falta magistralmente pegada por el rival a la cruceta, pero que con un salto espectacular despejó la guardameta.

Ficha técnica:

Zaragoza CFF: Patri (Longa, 46), Rocío, Su Helen, Nerea, Sara del Estal, Carolina, Ali (Elena Valej, 46), Laura (Gisele, 58), Salma (Nuria Mallada, 66), Bárbara y Madelyn.

Sant Gabriel: Alba, Lara, Mireia, Carla (Natali, 73), Laura, Vanessa (Navas, 86), Cristina, Julia, Akari, Paula (Silvia, 73) y Adriana (Guadalupe, 56).

Goles: 1-0, min. 14: Carolina. 2-0, min. 36: Salma. 3-0, min. 70: Bárbara.

Árbitro: Sánchez López (Comité aragonés). Sin amonestadas.

POSIBLES RIVALES

El próximo fin de semana arrancará el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Primera División. Las aragonesas conocerán su rival en el sorteo que tendrá lugar el martes 23 a las (16.00) en la sede la RFEF, en Las Rozas y que será uno de estos siete: Deportivo de la Coruña, Osasuna, Santa Teresa, Tacón, Femarguín, Tacuense o Alhama

Más información del deporte regional en la web de Afición

