El Zaragoza CFF logra el título y se clasifica para el 'play off' de ascenso a Primera

El Zaragoza se impuso al Europa a domicilio consiguiendo el título de liga y el 'play off' de ascenso. El balón echó a rodar y el equipo zaragozano entró al partido como la ocasión lo merecía en un día tan importante, y en apenas 20 minutos ya ganaba por cero goles a tres. La tormenta ofensiva blanquilla arrancó con un disparo certero de Salma para enviar a la red el primer tanto que segundos antes había repelido el larguero en esa misma jugada. Pocos minutos después, Laura Martínez puso el segundo tras una alegre transición de las aragonesas.

Con dos tantos de ventaja en el marcador, el rival tuvo su ocasión más clara, pero una vez más y como sucedió frente al Seagull la pasada jornada, una mano prodigiosa de Patricia Larque evitó el tanto. Una intervención que unida al robo de balón de Salma culminado por Bárbara Santibáñez colocó el tercero en el marcador de las jugadoras blanquillas en tan solo 18 minutos. Los minutos fueron pasando y el Zaragoza CFF dominó y blindó su portería con una gran actuación de Patri Larque. Ambos equipos se fueron camino de vestuarios con 0-3 en el marcador.

Jugadoras de refresco

Ya en el segundo periodo y con la entrada de Rocío Soto, Carolina Morales y Elena Valej por Ali Pérez, Su Helen y Nuria Mallada; las aragonesas no perdieron intensidad, siguieron dominando el choque y del minuto 70 al 75 asestaron los dos golpes definitivos: Bárbara primero tras un jugadón de Salma y la propia Paralluelo después con un disparo con la izquierda.

Las aragonesas no perdieron la intensidad en ningún momento del choque

Con el choque sentenciado, el Europa anotó el gol del honor y justo a continuación, Judit Acosta que salió desde el banquillo, anotó el sexto de cabeza tras un centro templado de Salma.

Un resultado contundente y sobre todo, tres puntos que permiten al equipo llegar al primer gran objetivo de la temporada que no era otro que el primer puesto del grupo 3 y el billete para los ‘play off’. Un objetivo que se ha conseguido una semana antes de la última jornada en la que el Sant Gabriel visitará el Pedro Sancho el próximo domingo y un día antes del sorteo del bombo en el que estará el equipo de Cristian Aleza para buscar el deseado retorno a la Liga Iberdrola.

Ficha técnica:

Europa: Ari, Carla, Porta, Eybis (Naira, 45), Granados, Laia, Moyano, Carla (Zaira, 45), Siegrist (Julia, 60), Haces (Ana, 60) y Joanna.

Zaragoza CFF: Patri, Nerea, Su Helen (Soto, 60), Nora, Olivia, Oliva, Ali (Carolina, 60), Laura (Judit, 80), Nuria (Valej, 70), Bárbara y Salma.

Goles: 0-1, min. 7: Salma. 0-2, min 14: Laura. 0-3, min 18: Bárbara. 0-4, min. 70: Bárbara. 0-5, min. 75: Salma. 1-5, min 82: Joanna. 1-6, min. 84: Judit.

