El Old School y el Azulejos Moncayo-Helios ya son finalistas. Mientras que las primeras derrotaron en su pista al Stadium Casablanca y pusieron el 2-0 en la eliminatoria, las heliófilas ganaron a domicilio al Basket Antiguo Boscos A, estableciendo también el 2-0 en su semifinal. Los dos equipos se verán las caras el próximo fin de semana en busca del tan ansiado título liguero.

Old School 63-50 Stadium Casablanca

(23-14, 22-13, 5-11 y 13-12)

El Old School venció en su feudo al Stadium Casablanca y accedió así a la gran final por el título liguero después de un partido marcado por la constante seriedad de las locales en defensa, además de por el dominio en el rebote. Las jugadoras del Old School salieron muy concentradas y con gran intensidad en la parcela defensiva, lo que les permitía disponer de múltiples oportunidades para anotar en ataque, tanto en transiciones como en tiros liberados. El cuadro local realizó unos 20 primeros minutos para enmarcar, controlando todas las facetas del juego, lo que produjo que se fueran al descanso con una ventaja de 18 puntos. Laura Urgel, que acabó con 21 de valoración, fue clave durante esta primera mitad. El paso por vestuarios le sentó mejor a las verdiblancas, que salieron muy duras en defensa con la intención de cerrar su aro y poder remontar la diferencia existente. Pero el Old School continúo fuerte y sólido en defensa, por lo que compensó en cierta medida su bajo porcentaje anotador en el tercer cuarto. Ya en el último periodo, se produjo un intercambio de canastas por parte de ambos conjuntos que siempre benefició a las locales, teniendo en cuenta la gran ventaja con la que habían entrado a los minutos finales. El pase a la final recompensa la dificil temporada que ha vivido el Old School, que se ha tenido que sobreponer a diferentes bajas en lo que va de año.

Laura Urgel acabó con 21 de valoración y guió a su equipo durante la primera mitad

Basket Antiguo Boscos A 44-71 Azulejos Moncayo-Helios

(12-15, 7-16, 18-23 y 7-17)

El Azulejos Moncayo-Helios derrotó a domicilio al Basket Antiguo Boscos A en el segundo partido de la eliminatoria, y confirmó así su presencia en la gran final ante el Old School. El cuadro azulón comenzó metido de lleno en el ritmo del encuentro, dominando en el marcador con una primera ventaja de 5-13. Pero un gran arreón de las rojillas con un parcial de 7-0 a su favor hizo que las tornas se igualaran en el primer cuarto. En los segundos diez minutos, las visitantes empezaron muy fuertes, imponiendo su ley en la parcela defensiva para frenar las acometidas de las colegialas. Al intermedio se llegó con 19-31. Tras el descanso, las heliófilas comenzaron a distanciarse en el marcador, pero tres triples consecutivos de Henar Fernández redujeron diferencias. En el último tramo del tercer cuarto, y después de que el Azulejos Moncayo-Helios ajustara su defensa zonal, se produjo un intercambio de canastas que benefició a las visitantes para entrar al periodo final con una renta de 17 puntos a su favor. En el último parcial, las diferencias se ampliaron siempre a favor de las jugadoras azulonas. Partido muy serio del conjunto heliófilo, que se mostró contundente en defensa y contó de nuevo con una imperial Eva Lacort, que terminó con 29 de valoración.

Destacado El Alfindén vence al Jac Sants sobre la bocina y continúa de dulce

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.