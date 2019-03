Jornada negativa para los equipos aragoneses

Jornada negativa para los cuatro equipos aragoneses con sendas derrotas. El menor damnificado fue el equipo zaragozano de Patatas Gómez Sala 2012, Sala Quinto perdió una buena oportunidad de acercarse a la salvación, Calatayud se aleja todavía más y Pinseque vivió uno de los peores días de la temporada a nivel deportivo y emocional.

Zierbena 4 - Patatas Gómez Sala 2012 1

Gran partido el que se vivió en la localidad de Zierbena que no se decidió hasta los últimos 20 segundos de encuentro. Antes del choque, homenaje a Edu, el que fuera delegado del equipo vizcaíno, que fallecía hace unos meses. El equipo aragonés visitaba una de las pistas con más pedigrí dentro de la categoría pero con las ganas de plantar cara y sacar algo positivo de tierras vascas. Dos equipos bien trabajados en lo táctico pero con problemas en el gol que perduran a lo largo de toda la temporada. Quiso ir a presionar al principio Patatas Gómez pero los locales salían con mucha precisión de la presión alta de los aragoneses, sin embargo cuando esta comenzaba en una zona más intermedia, Zierbena fue donde se empezó a sentir menos cómodo. Transcurrían los 10 minutos de partido iniciales con más acercamientos claros de Zierbena. Marcaría el 1-0 tras una segunda jugada de un córner. A partir de ahí, el Sala 2012 se estira un poco más y goza de tres ocasiones muy claras para empatar pero con el 1-0 se llegaría al descanso. En la reanudación la dinámica del encuentro continua igual y en el toma y daca, el conjunto aragonés no acierta con hasta tres ocasiones delante del portero. Ziérbena, que también tuvo alguna, marcaría el 2-0 a falta de 5 minutos tras un robo en una apertura de jugada. El Sala 2012 fue de 5, recortó distancias, 2-1, y puso el encuentro en todo lo alto a falta de casi 4 para el finl. En estos minutos, y aunque los vascos se defendían bien, los aragoneses gozaron de 3 ocasiones tan claras que hasta en una de ellas prácticamente se cantaba el gol. A falta de 20 segundos y arriesgando el todo por el todo llegarían los dos últimos tantos que no reflejan lo que se vio sobre la pista. Patatas Gómez Sala 2012, a pesar de la derrota, continua 12º con 23 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso.

Otxartabe 6 - Pinseque 5

Un día muy malo para El Pinseque. La jornada empezaba con dos bajas antes de subir al autobús por un problema familiar. A eso hay que añadir la peor noticia de la temporada que es la lesión de gravedad de Unai García. El partido empieza con defensas muy altas con mucho ritmo y mucha igualdad. Después de dos buenas ocasiones visitantes son los locales los que se adelantan en el marcador (1-0). Tras ese gol se produjo la jugada desgraciada del partido y de la temporada, en el min. 5 Unai Gacía, en un mal giro, se rompe la rodilla. El partido se para durante 20 min. hasta que viene la ambulancia a buscarlo. Una espera muy larga y muy dura para toda expedición aragonesa. Se reanuda el partido y Pinseque lograba empatar.

Mucha igualdad hasta el último minuto de la primera parte donde después de fallar los visitantes un doble penalti serían los locales en la siguiente jugada los que harían el 2-1 con el que se llega al descanso. En la segunda parte las cosas siguen igual de igualadas pero es Pinseque quien marca por dos veces y se pone por delante 2-3. Los vascos reaccionan y vuelven a adelantarse 4-3.Vuelve a golpear Pinseque y le da la vuelta al marcador 4-5. Quedan 3 minutos y los locales juegan de 5. Tras la lesión de Cristian, Pinseque se queda sin cambios y logra aguantar hasta los últimos segundos donde los vascos logran 2 goles y darle la vuelta al marcador ante un equipo aragonés que llega desfondado a esos últimos segundos, después de no tener si quiera cambios en estos últimos minutos por culpa de las lesiones. Otra vez fue muy cruel el fútbol sala con Pinseque, por el resultado y sobre todo por la grave lesión de Unai. Pinseque se coloca 7º con 43 puntos.

Sala Quinto 5 – Ciudad de Guadalajara 8

Sala Quinto recibía en casa a Guadalajara con ganas y necesidad de ganar el partido. Guadalajara por su parte se situaba en una zona tranquila de la clasificación viniendo de una racha negativa. El partido comenzaba con gran igualdad en la primera parte en las que las defensas presionantes provocaban errores en la salida de balón de ambos conjuntos. En estos primeros minutos ambos equipos tienen alguna ocasión destacando más las de Guadalajara en por su claridad pero que es desbaratada con acierto por la defensa y portero local. En el ecuador de la primera parte se adelanta Quinto aprovechando una contra tras robo (1-0). En estos minutos, el equipo local tiene alguna ocasión más para ampliar la ventaja pero el portero visitante realiza grandes paradas, situación que aprovecha su equipo para empatar el partido tras una gran jugada personal. Con el empate a uno se llegaría al descanso (1-1). El planteamiento de los equipos en la segunda parte sería el mismo y volvía a ser Quinto quien golpeara primero. Pero Guadalajara seguía intentándolo y conseguía voltear el marcador a 2-3. El partido transcurría con gran igualdad y Quinto conseguía empatar el partido, pero Guadalajara haciéndose valer de la calidad de dos de sus jugadores volvía a irse inmediatamente de un gol en el marcador en tres ocasiones poniendo el 5-6 a falta de dos minutos en el electrónico. Quinto salía de cinco pero en la primera jugada tras un rechace el equipo visitante metía el 5-7. El conjunto aragonés seguía intentándolo con el portero jugador pero de manera precipitada y Guadalajara, que lo defendió de manera intensa, se llevaba el premio de meter el octavo en los últimos segundos, ganando así el partido con un 5-8 final. Sala Quinto se queda a 9 puntos de la salvación, 14º, en puestos de descenso, con 13 puntos.

Peña La Unión Calatayud 2 – San Juan 7

A penas cinco minutos duraron las ganas de ganar el partido por parte de Peña La Unión. Comenzó el encuentro con alternancias en el juego para los locales pero el ambiente del partido hacía presagiar un resultado adverso que a la postre sería definitivo en la primera parte. Transcurridos los cincos primeros minutos, los goles de San Juan llegaron rápidamente, poniendo el 1-3 en al marcador que sería una losa para la moral de La Unión. De ahí al descanso paseo militar de los visitantes, 1-6, que dejan ver las debilidades de los locales. La segunda parte fue un mero trámite, juego de cinco por parte de La Unión, que arrebató el balón a los visitantes para sumar una nueva derrota por 2-7 en el marcador. Y lo peor, con la sensación de no jugar el partido conforme la categoría exige. Peña La Unión continua 16º, colista, con 9 puntos, a 13 de la salvación.

