El Patatas Gómez impone su condición de local para llevarse el derbi ante La Peña Unión de Calatayud

Patatas Gómez Sala 2012 3 - Peña La Unión Calatayud 1

Derbi aragonés en Zaragoza, en un duelo fratricida que sirve para catalogar con un casi a los dos conjuntos: Patatas Gómez se encuentra casi salvado con la victoria, mientras que La Unión se queda casi sin opciones de salvación (a 12 puntos cuando restan 8 partidos). Y esa trascendencia del encuentro se vio desde el primer minuto puesto que los dos equipos querían nadar y guardar la ropa a la vez. La primera premisa era no perder el partido en los inicios y eso dejó un primer tiempo más táctico de lo que se esperaba, con los dos conjuntos demasiado atenazados. Este estado anímico se tradujo en la comodidad que los dos equipos demostraban cuando tenían que ir a presionar arriba y con lo sucedido en las dos áreas, ya que hubo ocasiones claras para los dos pero que, inexplicablemente, no se convirtieron.

Se adelantó Calatayud (0-1) y aunque el Sala 2012 procuraba elaborar con ahínco, le faltó estirarse en los primeros 20 minutos. Empataría el equipo zaragozano al inicio de la segunda parte en una jugada de córner y el 2-1 subiría al marcador hacia el minuto 30 de partido. En este momento los dos equipos vieron que iban a necesitar sumar más goles y fue Patatas Gómez el que marcaría el 3-1 sobre el minuto 35. Peña La Unión lo intentó, también con portero jugador, pero no logró recortar diferencias. Todavía le queda una bala a los bilbilitanos puesto que juega varios encuentros de aquí al final contra rivales directos. Patatas Gómez Sala 2012 consigue una victoria vital y se coloca 12º con 23 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso. Peña La Unión continua 16º, colista, con 9 puntos.

Pinseque 4 – Juventud del Círculo 3

Tres puntos muy trabajados que se quedan en Pinseque. Los primeros minutos de partido son los que marcarían el transcurso del mismo. El encuentro empezó con varias ocasiones por parte de locales pero serían los burgaleses los que se adelantarían en el marcador por dos veces (0-2). A partir de ese momento, defensa muy cerrada y a esperar coger una contra. Los aragoneses empiezan a asediar la portería contraria hasta que a falta de poco para el descanso, en una jugada de estrategia, acortan distancias (1-2). La segunda parte continuó igual, los de Burgos con su defensa cerrada y los aragoneses intentando perforar. Pinseque no se precipita y eso se traduce en que no haya contras, con lo que los visitantes no gozan prácticamente de ninguna ocasión. A falta de 5 minutos para el final, en una muy buena jugada individual, los aragoneses empatan el partido (2-2). Cuando quedan 3 min. los locales juegan de cinco ya que el empate nos les sirve. A falta de 1'30 se ponen por delante, 3-2. Tiempo muerto de los visitantes que también saca portero jugador. A falta de 50 segundos empatan a 3. Otra vez los de Pinseque, con portero jugador, y a falta de 9 segundos con un golazo de Beni, dejan el marcador final 4-3 y los tres sufridos puntos en casa. Pinseque se coloca 4º con 43 puntos.

Laskorain 4 - Sala Quinto 6

El partido comenzaba con un Sala Quinto dispuesto a conseguir la victoria para seguir luchando por la salvación y lo reflejaba en el campo con una presión a toda pista y algo más de intensidad en cada jugada que sus rivales. Sin embargo, mediada la primera parte y tras varias ocasiones falladas por los quintanos, sería Laskorain el que se adelantaría en el marcador. Poco tardó en reaccionar Quinto, e igualó de nuevo el marcador con el cual se llegaría al descanso (1-1) con varias ocasiones erradas por ambos equipos, aunque con mayor sensación de peligro visitante. La segunda parte comenzaría con ambos conjuntos presionando a toda pista. Sobre el minutos 30 de partido, Quinto conseguía adelantarse en dos buenas jugadas, una de estrategia y en una contra tras robo en media pista (1-3). Aquí llegaron los mejores momentos del Sala Quinto que conseguía poner el 1-5 a falta de 5 minutos para el final, pero Laskorain conseguía reducir distancias hasta el 4-5 a falta de 2 minutos para la conclusión del partido. Ya en el último minuto, los visitantes marcarían el 4-6 definitivo tras un robo de balón en el portero jugador de los locales. Sala Quinto consigue una victoria fundamental que lo deja a 8 puntos de la salvación, 14º, en puestos de descenso, con 13 puntos.

