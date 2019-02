La fortuna le sonríe al Binéfar para darle los puntos ante el Atlético Monzón

El Binéfar se llevó los tres puntos del Isidro Calderón, prolongando así la mala racha que atraviesa el Atlético Monzón.

El Binéfar salió al césped con mucho brío, empujando al Monzón en su área. Adriá fue todo un peligro y el mayor soporte del equipo celeste. En una de las galopadas de los locales hacia la meta de Nelson, Murillo no pudo superarlo y todo hizo presagiar que podría ser el gol que abriera el marcador, pero el electrónico no llegó a abrirse. Los intentos del Monzón no fructificaban por el orden y seriedad de los vecinos celestes, que trabajan con mucho orden, hasta que hubo una reacción de los locales y Costa, Murillo y Mesa acorralaron a los binefarenses, pero no acertaron a meter la pelota dentro y hasta el descanso.

En la segunda parte, Chico se quedó en el banquillo por una lesión y en su lugar salió Fran, pero otra vez aparecieron los fallos ante Nelson, lo que produjo un mal augurio como así resultó al final. Sergi y Luis Costa fallaron a puerta vacía en unos acosos locales y acabó llegando el gol visitante en una acción de Adriá, que burló a Domi y tras un rebote, el balón acabó en el fondo de la red de la portería de Gonzo. El meta no pudo hacer nada.

Ficha técnica:

Atlético Monzón: Gonzo, Ramón, Mendi, Manau, Domi, Valencia, Sales (Boriko, 60), Puyer (Malo, 86), Murillo, Luis Costa y Mesa (Petro, 72).

Binéfar: Nelson, Genis, Pueyo, Kevin, Sanuy, Barrau, Guillem (Moussa, 92), Peco, Adriá, Chicho (Fran, 46) y Sergi (Llopis, 79).

Gol: 0-1, min. 78: Domi, en propia puerta.

Árbitro: Bolea Huerto. Amonestó al local Mesa y a los visitantes Genis y Pueyo.

